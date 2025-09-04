Calendario de elecciones 2025: provincia por provincia, cuándo se vota

El domingo 26 de octubre serán las elecciones legislativas nacionales, en las que se elegirán los representantes para renovar parte del Congreso de la Nación. Sin embargo, algunas provincias todavía no votaron a nivel provincial. ¿Cuál es el calendario electoral?

Elecciones 2025: cuándo se vota en cada una de las provincias

En las elecciones nacionales de octubre, los ciudadanos votarán para renovar 24 bancas del Senado de la Nación y las 127 de la Cámara de Diputados. Este año, además, las provincias renuevas sus Legislaturas y Concejos municipales.

En lo que va del año, la ciudad de Buenos Aires, Salta, San Luis, Chaco, Jujuy, Misiones, Formosa, Santa Fe y Corrientes ya eligieron sus representantes a nivel provincial. Si bien estas ya tuvieron sus elecciones, algunas provincias todavía no votaron.

Buenos Aires: tendrá elecciones desdobladas el próximo domingo 7 de septiembre en la cual los bonaerenses deberán votar 46 diputados y 23 senadores provinciales, concejales municipales, consejeros escolares de cada distrito. Mientras que el 26 de octubre volver a votar pero en las elecciones nacionales.

Calendario de elecciones 2025: provincia por provincia, cuándo se vota

Por su parte, Mendoza, Catamarca, La Rioja y Santiago del Estero llevarán a cabo sus elecciones locales el mismo días que los comicios de Nación. Además de votar senadores y diputados nacionales, cada provincia deberá votar:

Catamarca : deberán elegir 21 diputados y ocho senadores provinciales. A nivel nacional, se renuevan tres bancas en la Cámara de Diputados.

: deberán elegir A nivel nacional, se renuevan tres bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza: eligen 24 diputados y 19 senadores provinciales. Mientras que renuevan cinco bancan en la Cámara de Diputados nacional.

eligen Mientras que renuevan cinco bancan en la Cámara de Diputados nacional. La Rioja : renuevan 18 bancas en la Legislatura provincial . A nivel nacional deberán elegir dos representantes para la Cámara de Diputados.

: renuevan . A nivel nacional deberán elegir dos representantes para la Cámara de Diputados. Santiago del Estero: la provincia elige este año gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, concejales municipales y algunas intendencias. A nivel nacional, renueva tres bancas en el Senado y otras tres en Diputados.

Elecciones legislativas 2025: cómo saber dónde voto

En las elecciones legislativas del 26 de octubre se utilizará por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP), aprobada por la Ley 27.781 en octubre de 2024, y se reemplazará el sistema tradicional de boletas partidarias.

El padrón electoral ya está disponible para consultarlo. Los ciudadanos pueden conocer a dónde votan de manera online en simples pasos: