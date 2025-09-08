Kicillof celebró su triunfo con un mensaje a Milei: "Te dieron una orden, goberná para el pueblo"

Después del contundente triunfo de Fuerza Patria ante La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que el presidente Javier Milei va a "tener que rectificar el rumbo". Desde La Plata, capital de la Provincia, Kicillof le dedicó un mensaje especial al presidente: "Milei te dieron una orden: goberná para el pueblo". En el escenario hubo representantes de todos los sectores del peronismo: entre otros dirigentes, estuvieron Sergio Massa, Mayra Mendoza, Eduardo "Wado" de Pedro; además, se pasó un mensaje grabado de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Las urnas, los votos, le dieron hoy al presidente un mensaje. Después de lo que ocurrió acá, cuya lectura no tenemos que exagerar porque ellos mismos dijeron lo que significaba un triunfo de ellos o de nuestro gobierno en la Provincia, van a tener que rectificar el rumbo", consideró el gobernador y explicó: "Las urnas le dijeron al presidente Milei que no se puede frenar la obra pública, las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados, las urnas, con 13 puntos de diferencia, le explicaron que no se puede abandonar a las personas con discapacidad. Las urnas, Milei, gritaron que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la universidad, ni la ciencia, ni la cultura en la Argentina".

El mandatario provincial valoró la unidad del peronismo para la elección, y agregó: "Ganamos sumando fuerzas y vamos a seguir sumando fuerzas en el peronismo y afuera del peronismo".

"Por enésima vez, desde acá y hoy, le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos. Espero mañana el llamado, tené el coraje y la valentía de reunirte para trabajar, para ponerte de acuerdo", continuó y agregó: "Sabemos que los bonaerenses la están pasando mal. Vamos a seguir, y es el compromiso, siendo el escudo en la medida de las posibilidades, con todos los instrumentos, que proteja al pueblo de la Provincia. Vamos a seguir trabajando con las otras provincias de la Argentina ante la desintegración que plantea el Gobierno nacional. Lo dije mil veces: gobierne quien gobierne, el bonaerense es un pueblo solidario".

Luego, el gobernador de la provincia de Buenos Aires añadió: "Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país y este es un triunfo del peronismo para todos los argentinos y argentinas".

La palabra de CFK en el acto: "Este triunfo nos llena de orgullo, pero también de responsabilidad"

Antes de que hablara Kicillof, se pasó un mensaje grabado de Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple la prisión domiciliaria en su domicilio, ubicado en el barrio porteño de Constitución. "Este es un triunfo que nos llena de orgullo, pero también de una inmensa responsabilidad", expresó CFK.

"Quiero felicitar a todos y cada uno de los candidatos de Fuerza Patria, a sus militantes y a quienes fiscalizaron y participaron de todo el acto electoral", continuó Cristina y añadió: "A todos los intendentes, a Axel, a Sergio (Massa), a Juan (Grabois) y también a Máximo, que hoy me está acompañando acá en San José 1111". "Espero que este pronunciamiento popular les permita comprender que no se puede ejercer la primera magistratura de la forma en que lo hacen", remarcó, en dirección a Javier Milei.