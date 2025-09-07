Elecciones bonaerenses: el precio del dólar cripto anticipa los resultados

Tras el cierre de las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires, las miradas del mundo financiero están puestas en la cotización del dólar cripto. Los movimientos en el precio de este valor suelen anticipar la definición de los resultados que esperan los simpatizantes de Fuerza Patria y La Libertad Avanza.

A diferencia del mercado oficial y del paralelo, que frenan operaciones durante el fin de semana, las stablecoins siguen activas, registrando cotizaciones entre $ 1.400 y $1.413, según Coinmonitor, incluso antes de conocerse tendencias de la votación. La atención sobre este segmento sube luego de que el Gobierno decidiera apartarse de la regla de flotación entre bandas y habilitara al Tesoro a vender dólares directamente, en un intento de frenar la escalada cambiaria y estabilizar precios.

El dólar oficial cerró el viernes previo a la elección a $ 1.380, mientras que el dólar blue cotizó a $ 1.370, dejando una brecha de apenas 1,1% con el mayorista.

En Argentina, existe un tipo de cambio que opera de manera ininterrumpida, los siete días de la semana, incluyendo feriados. Se trata del dólar cripto, cuya cotización se establece a partir de la compraventa de stablecoins, criptomonedas vinculadas al dólar estadounidense que buscan mantener una paridad estable.

¿Qué son las stablecoins y cómo influyen en el dólar cripto?

Las stablecoins pueden estar respaldadas por diferentes activos: algunas por bienes tangibles como el oro o inmuebles, otras por criptomonedas mediante mecanismos que aseguran su estabilidad, y algunas funcionan bajo sistemas algorítmicos diseñados para reducir la volatilidad. Sin embargo, las que están ligadas al dólar estadounidense son las que determinan el valor del dólar cripto en el país. La paridad en este tipo de criptomonedas es de 1 a 1 con el dólar.

Qué relación hay entre el dólar cripto y el dólar blue

Dado que el dólar cripto funciona en un mercado descentralizado y desregulado, las transacciones pueden realizarse en cualquier momento, sin estar sujetas a los horarios bancarios ni a los del mercado paralelo. A través de billeteras virtuales y plataformas de exchange, los usuarios pueden operar desde sus celulares o computadoras e, incluso, automatizar las transacciones.

Las stablecoins más utilizadas en Argentina son Dai (DAI), Tether (USDT) y USD Coin (USDC). Su valor fluctúa en función de la oferta y la demanda, lo que hace que la cotización del dólar cripto siga de cerca al dólar blue, aunque sean mercados distintos. “Ambos mercados pueden ser manipulables, pero en el de criptomonedas hay más competencia y más jugadores, lo que le da una dinámica diferente”, agrega Valerdi.

Dado que opera sin interrupciones, el dólar cripto puede anticipar tendencias del dólar blue. Durante eventos clave como elecciones o crisis económicas, su variación puede reflejar los movimientos que luego ocurrirán en el mercado informal.