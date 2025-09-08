Un Gobierno roto, sin Norte y con el temor de repetir electoral un fracaso en octubre

El Gobierno de Javier Milei quedó en estado de shock luego de una derrota inesperada. No hubo derrota ajustada ni empate técnico. Menos un triunfo. Eran todas las especulaciones a priori que se hacían en Balcarce 50 en las semanas previas. El escenario final es el peor que podían tener los libertarios en este 2025 que empeora día a día para La Libertad Avanza.

El Gobierno se metió un pantano con estas elecciones del que no encontrará salida rápida y octubre quedó cada vez más lejos. Incluso deja un interrogante gigante de cara a los comicios nacionales para renovar el Congreso. Los Milei esperaban para octubre superar el 40% para poder tener un parlamento más amable y arrancar un 20265 con las reformas de segunda generación, tal cual las llaman a los cambios laborales, tributarios y previsionales. Este escenario en PBA, con este fracaso electoral, puede hasta liquidar esas aspiraciones.

Todo esto sucede en un clima cada vez peor en Balcarce 50, con todas las internas al rojo vivo. ¿Quién se hará cargo de este fracaso electoral en PBA contra el principal enemigo de Milei, Axel Kicillof? Las culpas ya empiezan a repartirse.

Desde el sector de Santiago Caputo lo tienen identificados hace meses. Tienen nombres y apellidos. Martín y Eduardo "Lule" Menem y Sebastián Pareja. Son en parte los hacedores de este fracaso. Pero sobre todo es un traspié sin igual de su jefa: Karina Milei.

Los llamados de la hermana de Milei a Luis Juez y la salida de Guillermo Francos tienen que ver en parte con ello: un sector quiere responsabilizar al Gordo Dan por esta derrota. El Cajón de Herminio le llaman.

Daniel Parisini, el Gordo, es hombre pleno del asesor Caputo. Pareja salió temprano el domingo a reivindicar su labor y esta elección con la excusa de que habrá más concejales que antes de LLA donde antes ni siquiera había. Es parte del relato que tendrá cada sector para intentar lavar culpas y seguir.

El Gobierno mientras sigue en medio del vendaval del 3%. Hubo cisne negro para el Gobierno finalmente y las urnas no perdonaron. ¿La responsable? Karina Milei, la señalada en los audios de Diego Spagnuolo.

Una pregunta da vuelta ahora de cara a octubre. Si Milei sacó a 12 millones de personas de la pobreza y tiene domada la inflación y el dólar, ¿dónde están esas personas? ¿En el Conurbano no salió nadie de la pobreza de entre esos 12 millones? El sinceramiento de las nuevas mediciones del Indec tal vez tenga esas respuestas.