Sebastián Galmarini: "Podemos confirmar un triunfo de Fuerza Patria"

El director del Banco Provincia y candidato a diputado nacional de Fuerza Patria confirmó el "triunfo" del peronismo en las elecciones provinciales de este domingo. "Podemos confirmar que es un triunfo de Fuerza Patria", dijo en una conferencia de prensa.
"Estamos muy contentos, no solamente la tasa de participación fue muy importante", contó Galmarini. "Creemos que estamos en un escenario de triunfo, diríamos bastante importante. Tenemos que esperar hasta las 21, que es lo que nos marca la norma para publicar los resultados", continuó.
Noticia en desarrollo