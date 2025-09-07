Las perlitas de las elecciones en PBA: el "3%" junto a Karina, un fiscal detenido y la pelea de Lemoine

Como es habitual en cada uno de los comicios, las elecciones en la provincia de Buenos Aires de este domingo dejaron varias perlitas insólitas en diversas mesas y establecimientos, que se viralizaron a lo largo de la jornada.

Desde el "3%" que dibujaron al lado del nombre de Karina Milei a Lilia Lemoine peleándose con periodistas, pasando por ocho prófugos que fueron a votar y terminaron detenidos y el fiscal de La Libertad Avanza que fue atrapado in fraganti robando boletas de Fuerza Patria, estos fueron los hechos curiosos más destacados del día.

Pescaron in fraganti a un fiscal de LLA robando boletas de Fuerza Patria: terminó detenido

Un fiscal de La Libertad Avanza (LLA) fue detenido este mediodía en Malvinas Argentinas tras ser descubierto robando boletas de Fuerza Patria (peronismo) dentro de un cuarto oscuro. El hecho ocurrió en la Escuela N° 12 de la localidad de Villa de Mayo, cuando promediaba la jornada en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal fue descubierto "in fraganti" por un votante que ingresó al cuarto oscuro y se encontró al hombre guardando fajos de boletas opositoras en un sobre para sustraerlas y anular la opción electoral.

El propio votante que ingresó al recinto filmó la secuencia del robo de boletas y alertó inmediatamente a las autoridades de mesa, generando indignación en el establecimiento, que forma parte de la Primera Sección Electoral.

Tras el episodio y la denuncia de los fiscales de los otros partidos, el individuo que fiscalizaba para La Libertad Avanza fue retirado del establecimiento por efectivos policiales y puesto a disposición de la autoridad electoral por violación de la veda y robo de boletas.

El "3%" junto al padrón de Karina Milei

En el Instituto Pedro Poveda de Vicente López, donde votó Karina Milei, apareció una inscripción anónima en el padrón electoral pegado en la puerta: “3%”, escrito con birome junto a su nombre. El número se remite a los audios filtrados de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, quien describe un supuesto circuito de corrupción con sobreprecios y retornos mensuales que, según sus palabras, incluían un 3% destinado a Karina Milei.

En esas grabaciones, difundidas por el canal de streaming Carnaval, Spagnuolo menciona que Eduardo “Lule” Menem -mano derecha de Karina y operador político del espacio libertario- colocaba funcionarios en el organismo para cobrar coimas de hasta el 8% a prestadores. De ese total, “a Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”, afirma el exfuncionario.

Ocho prófugos fueron a votar y terminaron detenidos

La Policía de la provincia de Buenos Aires informó que detuvo a ocho personas que fueron a votar en las elecciones bonaerenses de este domingo mientras tenían pedido de captura. Las detenciones fueron en múltiples municipios y secciones electorales.

Se trata de un detenido en Tigre por "abuso de arma agravado", otro en el mismo partido por "abuso sexual agravado por el vinculo y guarda", un aprehendido en Quilmes por "privación ilegítima de la libertad" y otro detenido en el mismo partido por "abuso sexual agravado".

Además, un hombre fue esposado en La Matanza por "abuso sexual y amenazas", otro en La Plata por "homicidio en grado de tentativa", otro más fue detenido en San Nicolás por "robo agravado en poblado en banda y por escalamiento" y un último fue aprehendido también en La Matanza por "abuso sexual con acceso carnal agravado reiterado".

Lilia Lemoine estalló contra periodistas y denunció que la persiguieron por tres cuadras

Lilia Lemoine, diputada de La Libertad Avanza, protagonizó un tenso cruce con periodistas este domingo y grabó un video mientras gritaba "desencajada", acusando a la prensa de acosarla. En medio de la discusión, lanzó una insólita chicana interna: "¿Qué sos? ¿Pagano?".

En el video, que se viralizó este mediodía electoral, Lemoine denuncia que "cinco tipos" la estaban persiguiendo. La diputada justificó su accionar: "Como ellos siempre muestran lo que ellos quieren, yo les voy a mostrar la realidad".

La referencia a "Pagano" conecta el incidente con el escándalo por los audios filtrados de Diego Spagnuolo en la ANDIS, caso en el que está señalada la diputada Marcela Pagano (colega de Lemoine) por presunta participación en la filtración. Lemoine, al ser filmada por un periodista, replicó comparándolo con su par: "¿Qué sos, Pagano? ¿No los voy a grabar?".

La diputada libertaria denunció que la agresión de la prensa fue física: "Así mienten, agreden (...) Tres cuadras me siguieron empujándome, agarrándome, gritándome e insultándome". En el video, Lemoine concluye que los periodistas "se calman" solo cuando ella los graba a ellos, mientras les grita: "¡Basta, se terminó!".

Karina y Norberto Milei votaron fuertemente escoltados

El padre de Javier y Karina Milei, votó en el Instituto Pedro Poveda del partido bonaerense de Vicente López bajo un fuerte operativo de seguridad. Norberto Milei sufragó este mediodía en el mismo colegio al que concurrió su hija, quien no lo acompañó como sí lo había hecho en ocasiones anteriores.

El hombre, de 82 años, arribó al establecimiento en una camioneta negra -que tenía los vidrios polarizados- junto a su esposa Alicia Luján Lucich, y fue escoltado por dos custodios que lo ayudaron a caminar.

Milei estuvo cinco minutos en el lugar y se retiró sin formular declaraciones a la prensa, al tiempo que unas “13 personas, entre hombres y mujeres” participaron del operativo de seguridad privada.

Por su parte, Karina sí concurrió a votar un rato antes, este mediodía, donde arribó rodeada de militantes que la escoltaron y evitó responder preguntas del periodismo. “Es una jornada importante, la gente tiene que venir a votar”, dijo en unas breves declaraciones al canal LN+ mientras aguardaba para ingresar al cuarto oscuro y emitir su voto en la mesa asignada.

Luego, evitó hacer más declaraciones a la prensa y se retiró por la Avenida del Libertador escoltada por un grupo de militantes de La Libertad Avanza que cantaban “Olé, olé, olé Jefe, Jefe”.