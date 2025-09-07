A primera hora de este domingo 7 de septiembre, día de las elecciones legislativas 2025 en Buenos Aires, comienza la jornada de votación en la provincia. Desde las 8 horas abren las mesas y permanecerán habilitadas hasta las 18 (quienes lleguen exactamente a esa hora podrán votar, incluso si hay fila) Cabe recordar que sigue vigente la veda electoral, que arrancó el viernes a las 8 h y se extiende hasta las 21 h, tres horas después del cierre de los comicios.

Este domingo los bonaerenses definirán qué se vota: se renovarán 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares. Según la sección electoral correspondiente, cada elector sufragará por diputados o senadores provinciales y, en su distrito, por autoridades locales.

Para quienes aún no saben dónde voto, el padrón de la Junta Electoral bonaerense está disponible en línea: ingresando DNI, género y código de seguridad, se puede consultar el establecimiento de votación, mesa y número de orden correspondiente.