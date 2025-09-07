EN VIVO
Elecciones 2025

Elecciones 2025 en Buenos Aires en vivo: las últimas noticias de la jornada de votación

En VIVO - Actualizado hace 0 minutos

Desde las 8 hasta las 18, la provincia de Buenos Aires lleva adelante una elección clave. Fuerza Patria de Axel Kicillof y La Libertad Avanza de Javier Milei son los principales aspirantes. Se renuevan la mitad de Diputados y Senadores provinciales y comienza a delinearse el nuevo mapa político. 

A primera hora de este domingo 7 de septiembre, día de las elecciones legislativas 2025 en Buenos Aires, comienza la jornada de votación en la provincia. Desde las 8 horas abren las mesas y permanecerán habilitadas hasta las 18 (quienes lleguen exactamente a esa hora podrán votar, incluso si hay fila)  Cabe recordar que sigue vigente la veda electoral, que arrancó el viernes a las 8 h y se extiende hasta las 21 h, tres horas después del cierre de los comicios.

Este domingo los bonaerenses definirán qué se vota: se renovarán 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares. Según la sección electoral correspondiente, cada elector sufragará por diputados o senadores provinciales y, en su distrito, por autoridades locales.

Para quienes aún no saben dónde voto, el padrón de la Junta Electoral bonaerense está disponible en línea: ingresando DNI, género y código de seguridad, se puede consultar el establecimiento de votación, mesa y número de orden correspondiente.

Hace 1 minuto

Quiénes son los candidatos de La Matanza en las elecciones 2025

Faltan solo días para las elecciones en la provincia de Buenos Aires y La Matanza en un distrito clave. Quiénes son los candidatos locales.

Quiénes son los candidatos en La Matanza en las elecciones 2025: qué se vota y cuándo son

El próximo 7 de septiembre los bonaerenses tendrán sus elecciones provinciales 2025 y uno de los distritos claves será La Matanza. Se trata de uno de los partidos más grandes y con más votantes de todo el territorio nacional que tiene la capacidad de dar vuelta una elección. ¿Quiénes son los candidatos?

Leer la nota completa

Hace 11 minutos

Quiénes no pueden votar hoy en las elecciones 2025 de Buenos Aires

Este domingo se eligen los representantes de la Legislatura bonaerense, aunque ciertas personas no podrán emitir su voto. ¿Para quiénes sí es obligatorio?

Quiénes no pueden votar hoy en las elecciones 2025 de Buenos Aires y quiénes están obligados a hacerlo

Leer la nota completa

Hace 11 minutos

Comenzaron las elecciones en la provincia de Buenos Aires

Abrieron las mesas de votación y comenzaron las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires 2025. Hasta las 18, más de 14 millones de personas están habilitados para votar la renovación de 23 bancas en el Senado, 46 en Diputados provinciales y la mitad de los consejos deliberantes municipales. Fuerza Patria y La Libertad Avanza son los principales frentes en los primeros comicios desdoblados de la historia de la Provincia. 

Hace 26 minutos

Elecciones 2025: qué se vota este domingo 7 de septiembre en Argentina

Este domingo serán las elecciones legislativas bonaerenses y los ciudadanos de la Provincia deberán renovar parte de su Legislatura. Qué cargos se eligen.

Elecciones 2025: qué se vota este domingo 7 de septiembre en Argentina

Este domingo 7 de septiembre se realizarán las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y más de 12 millones de bonaerenses están habilitados para votar. ¿Qué cargos se eligen?

Leer la nota completa

Hace 1 hora

¿Se puede ir a votar con camiseta de fútbol?

El domingo 7 de septiembre, los bonaerenses irán a las urnas para las elecciones legislativas. Todo lo que tenés que saber para participar de la jornada electoral. 

La cuenta regresiva para las elecciones legislativas en Buenos Aires ya comenzó.

La cuenta regresiva para las elecciones legislativas en Buenos Aires ya comenzó y con ella llegan las dudas clásicas de cada comicio: ¿qué está permitido y qué no dentro del cuarto oscuro? Una de las consultas más repetidas es si se puede votar al vestir camisetas de fútbol, algo que suele generar debate en tiempos de pasiones políticas y deportivas.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Con qué documentos se puede votar el domingo 7 de septiembre

El 7 de septiembre, millones de bonaerenses irán a las urnas para renovar parte de la Legislatura provincial. Para participar, será clave presentarse con el documento correcto. Conocé todos los detalles, en la nota.

El domingo 7 de septiembre de 2025 será una jornada clave para la política bonaerense.

La provincia de Buenos Aires, el distrito electoral más grande e influyente del país, se prepara para una nueva elección. Este domingo 7 de septiembre de 2025, los ciudadanos elegirán senadores, diputados provinciales y, en varios municipios, también concejales y consejeros escolares. La definición no solo marcará la correlación de fuerzas en la Legislatura bonaerense, sino que también impactará en el tablero político nacional.

Leer la nota completa

Hace 1 hora

Elecciones 2025: dónde voto en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre

Más de 13 millones de bonaerenses deberán renovar parte de la Legislatura y autoridades municipales. Cuándo se vota, cómo consultar el padrón y qué pasa si no figurás: guía práctica para no perder el derecho a votar.

Revisar tu lugar de votación, tener el DNI actualizado y cumplir con la obligación cívica son pasos básicos para que nadie decida por vos.

El calendario electoral bonaerense ya está definido. El domingo 7 de septiembre de 2025, más de 13 millones de ciudadanos y más de un millón de extranjeros están habilitados para participar de unas elecciones legislativas clave, donde se renuevan bancas en la Legislatura y Concejos Deliberantes en los 135 municipios.

Leer la nota completa
Trending
Elecciones 2025
Quiénes no pueden votar hoy en las elecciones 2025 de Buenos Aires y quiénes están obligados a hacerlo
Las más vistas