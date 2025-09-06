Elecciones legislativas de Buenos Aires 2025 EN VIVO: rige la veda a un día de los comicios clave

A un día de las elecciones 2025 en Buenos Aires, continúa el sábado en la provincia de Buenos Aires la veda electoral, que comenzó el viernes a las 8 h y se extenderá hasta las 21 h del domingo, tres horas después del cierre de los comicios. Durante este período, está prohibido realizar actos de campaña, difundir propaganda o encuestas, y la venta de alcohol también está restringida.
Los bonaerenses se preparan para votar este domingo 7 de septiembre. En juego están 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares. El acto electoral se realiza con boleta partidaria (lista sábana), y para consultar dónde voto, los ciudadanos pueden ingresar al padrón electoral de la Junta Electoral bonaerense con su DNI y género, y obtener escuela, dirección, mesa y orden.
Mañana todo sucederá en un clima de mayor calma formal, pero cargado de expectación: la veda electoral impide nuevos anuncios, y el electorado debe tener claros qué se vota, dónde voto y cómo se desarrollará la jornada. Enterate minuto a minuto de los últimos detalles para seguir de cerca una jornada intensa que define muchas cosas en la Argentina.