EN VIVO
Elecciones 2025

Elecciones legislativas de Buenos Aires 2025 EN VIVO: rige la veda a un día de los comicios clave

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Rige la veda electoral antes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Fuerza Patria y La Libertad Avanza se preparan para unos comicios clave. 

A un día de las elecciones 2025 en Buenos Aires, continúa el sábado en la provincia de Buenos Aires la veda electoral, que comenzó el viernes a las 8 h y se extenderá hasta las 21 h del domingo, tres horas después del cierre de los comicios. Durante este período, está prohibido realizar actos de campaña, difundir propaganda o encuestas, y la venta de alcohol también está restringida.

Los bonaerenses se preparan para votar este domingo 7 de septiembre. En juego están 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares. El acto electoral se realiza con boleta partidaria (lista sábana), y para consultar dónde voto, los ciudadanos pueden ingresar al padrón electoral de la Junta Electoral bonaerense con su DNI y género, y obtener escuela, dirección, mesa y orden.

Mañana todo sucederá en un clima de mayor calma formal, pero cargado de expectación: la veda electoral impide nuevos anuncios, y el electorado debe tener claros qué se vota, dónde voto y cómo se desarrollará la jornada. Enterate minuto a minuto de los últimos detalles para seguir de cerca una jornada intensa que define muchas cosas en la Argentina. 

Hace 9 minutos

Quién es Katopodis, el candidato del peronismo en la Primera Sección

Gabriel Katopodis se postula en las elecciones 2025 en Buenos Aires por Fuerza Patria, con un perfil de gestión y recientes definiciones políticas.

Gabriel Katopodis, el candidato de Fuerza Patria en la Primera Sección Electoral

Gabriel Katopodis, exministro de Obras Públicas y dirigente histórico de San Martín, se convirtió en la principal apuesta de Fuerza Patria para las elecciones 2025 en Buenos Aires. Con una larga carrera dentro del peronismo, busca hacerse fuerte en la estratégica Primera Sección Electoral.

Hace 20 minutos

El gobierno de Milei mintió: confesó que no hubo auditoría de comedores

El gobierno de Javier Milei reconoció que nunca existió la supuesta auditoría a comedores populares con la que cortó el reparto de alimentos al principio de su mandato. 

Hace 24 minutos

¿Cuál es la diferencia entre el voto en blanco y voto nulo en las elecciones?

Ambos conceptos generan confusión, pero tienen implicancias distintas en el escrutinio y en la forma en que se contabilizan dentro del sistema electoral bonaerense.

Un proceso electoral propio en Buenos Aires: La votación será independiente de los comicios nacionales y regida por la Ley 5.109.

El 7 de septiembre, la provincia de Buenos Aires llevará adelante un proceso clave en el marco de las elecciones 2025. En este escenario, la diferencia entre votos blancos y votos nulos genera dudas recurrentes entre los ciudadanos, ya que ambos influyen en la contabilización final y no siempre se aplican las mismas normativas que en los comicios nacionales.

Hace 1 hora

Calendario de elecciones 2025: provincia por provincia, cuándo se vota

Solo cinco provincias todavía no tuvieron sus elecciones legislativas locales. Cuáles son y cuándo votan.

Calendario de elecciones 2025: provincia por provincia, cuándo se vota

El domingo 26 de octubre serán las elecciones legislativas nacionales, en las que se elegirán los representantes para renovar parte del Congreso de la Nación. Sin embargo, algunas provincias todavía no votaron a nivel provincial. ¿Cuál es el calendario electoral?

Hace 1 hora

Qué se vota el domingo 7 de septiembre en Buenos Aires

En los próximos comicios, la provincia de Buenos Aires renueva la mitad de su Legislatura y elige concejales y consejeros escolares este 7 de septiembre. Qué se vota en cada sección y por qué es clave entender dónde te toca decidir.

Con boleta sábana y sin PASO, cada voto define quiénes legislarán en la provincia de Buenos Aires.

Este domingo 7 de septiembre se realizarán las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde más de 12 millones de bonaerenses irán a las urnas para definir parte del futuro político de la provincia más grande y poblada del país. A diferencia de lo que ocurrirá a nivel nacional en octubre, no habrá Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) ni Boleta Única de Papel: se votará con el viejo y conocido sistema de boleta partidaria o sábana.

Hace 1 hora

Elecciones 2025: dónde voto en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre

Más de 13 millones de bonaerenses deberán renovar parte de la Legislatura y autoridades municipales. Cuándo se vota, cómo consultar el padrón y qué pasa si no figurás: guía práctica para no perder el derecho a votar.

Revisar tu lugar de votación, tener el DNI actualizado y cumplir con la obligación cívica son pasos básicos para que nadie decida por vos.

El calendario electoral bonaerense ya está definido. El domingo 7 de septiembre de 2025, más de 13 millones de ciudadanos y más de un millón de extranjeros están habilitados para participar de unas elecciones legislativas clave, donde se renuevan bancas en la Legislatura y Concejos Deliberantes en los 135 municipios.

Hace 1 hora

Uno por uno y sección por sección, todos los candidatos

Por el desdoblamiento del gobierno local, las elecciones en la provincia de Buenos Aires serán el domingo 7 de septiembre.

Con el cierre de listas consumado, quedó definido el mapa de los principales candidatos que competirán en las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires por un lugar en la Legislatura en los comicios del 7 de septiembre.

