Elecciones 2025: el Gobierno usó datos de ANSES para pedir votos de cara al domingo

El Gobierno de Javier Milei utilizó la base de datos de la ANSES y les envió un correo electrónico a cada trabajador del organismo que reside en provincia de Buenos Aires para pedirle su voto de cara a las elecciones legislativos del próximo domingo. En el mensaje, se percibe el temor que tiene La Libertad Avanza (LLA) por el alto nivel de ausentismo que se podría registrar en los comicios bonaerenses y por ello, insistieron en reforzar el mensaje de convocatoria.

Bajo el repetido lema del "Kirchnerismo nunca más", el mail que recibieron los trabajadores de ANSES que viven en el territorio gobernador por Axel Kicillof afirma: "Vos sabes lo que 20 años de kirchnerismo le hicieron a la provincia. Lo ves cada vez que salís a la calle: robos, miseria, desidia y escuelas y hospitales abandonados". La redacción del mensaje fue corregida por este medio, ya que el texto original contenía faltas ortográficas.

"Este domingo 7 de septiembre el aparato kirchnerista de la provincia de Buenos Aires va a ir a votar, por eso es fundamental que no te quedes en tu casa. Si vos no elegís, ellos van a elegir por vos", señaló el mensaje. Por último, remató: "Ya aprendimos del pasado que ir a medias no sirve. Solo hay una forma de ir a fondo y es votando a La Libertad Avanza. Es la única alternativa que tiene la fuerza y el coraje para terminar con el kirchnerismo en la provincia".

A los trabajadores les llegó el mismo mail a la casilla oficial que les provee el Estado para ir a votar a La Libertad Avanza, por lo que se infiere que ANSES le entregó la base de datos de sus trabajadores al partido. Una práctica un tanto populista desde los ojos libertarios.

El descalabro de la conducción de ANSES

No es el primer descalabro en la conducción de la ANSES. A mediados de agosto, se reveló que utilizaron edificios públicos del organismo para hacer festejos internos. El director ejecutivo, Fernando Bearzi, y la secretaria general de la Administración Nacional de la Seguridad Social, Paula Amor, usaron el auditorio del organismo para celebrar sus seis meses de gestión. Fue un día después a la habitual marcha de los miércoles en la plaza lindera al palacio legislativo, donde los manifestantes que reclaman mejores condiciones para el sistema previsional son apaleados por las fuerzas policiales.

La cúpula directiva del organismo nacional dedicó horas y recursos a un festejo interno que sorprendió a los empleados del organismo. Amor organizó en el auditorio Alfredo Pochat de la sede de avenida Córdoba un acto para auto congratular sus seis meses en el cargo. En tiempos donde el gobierno libertario pretende demostrar austeridad, tal vez lo mejor hubiera sido que lo organice en su hogar y no en un edificio público que simboliza la peor parte del ajuste que ejecuta el presidente Javier Milei desde diciembre de 2023.

Según averiguó El Destape, la iniciativa fue idea de Amor, pero Bearzi no dudó en sumarse a la fiesta. Al convite estuvieron invitados directores generales y directores de área, aunque se desconoce si efectivamente todos asistieron. El director general de Relaciones Institucionales, Laborales y Comunitarias de ANSES, Andrés Guzmán, subió una foto en la red social Instagram, donde se puede ver a Bearzi, a Amor y la etiqueta con la dirección del edifico central de ANSES, Córdoba 720.

El salón Alfredo Pochat, donde se llevó a cabo el evento, no suele abrirse para festejos personales de esta naturaleza. De hecho, siempre fue usado para realizar conferencias de prensa, anuncios de medidas y reuniones internas con los jefes de UDAI ANSES de todo el país. Pero nunca para celebraciones internas de este tipo, la cual hasta podría calificarse de castrense.