El gobierno de Milei mintió: confesó que no hubo auditoría de comedores

El Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, reconoció que el gobierno de Javier Milei mintió al asegurar que el 50% de los comedores populares que estaban registrados bajo su órbita no existían. Así lo reveló tras un pedido de información pública que realizó la diputada Natalia Zaracho y por el que debieron admitir que nunca realizaron la auditoría por la que retuvieron millones de kilos de comida que estuvieron cerca de terminar vencidos en galpones de la cartera que dirige Pettovello.