La comisión $Libra tiene sus primeros citados y las preguntas que Milei no quiere responder

La comisión investigadora del $Libra en la Cámara de Diputados se volverá a reunir la semana que viene, ya con los primeros citados. Sin embargo, desde el grupo de trabajo descreen de que algunos de los convocados se hagan presentes y mucho menos, que el presidente Javier Milei responda a las preguntas que se pidió que conteste sobre su rol en la criptoestafa y su vinculación con otros implicados.

El martes a las 16 se reunirá la comisión del escándalo cripto en el anexo de la Cámara baja. Según informó hoy el titular del grupo de trabajo, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, "se citaron a las primeras cuatro personas para brindar declaración testimonial".

Así las cosas, fueron citados la ex titular de la Unidad de Tareas de Investigación $LIBRA y ex jefa de gabinete del ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo, el ex subsecretario de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción Luis Villanueva y el primer y ex titular de la Oficina Anticorrupción José Mazzoni. El cuarto convocado es el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik. Según aclaró Ferraro, "se negó a recibirla y el oficial notificador debió fijar copia en la puerta".

Alejandro Melik, titular de la Oficina Anticorrupción

"Seguramente no vengan, ni Milei mande el descargo", se lamentó una voz que conoce el avance de la comisión. La comisión libró un requerimiento testimonial a Milei para que responda por escrito el cuestiario que le consulta sobre su rol en la cripto. El grupo parlamentario estableció "un plazo perentorio de CINCO (5) días hábiles desde su recepción para la remisión de las respuestas a esta Comisión, bajo apercibimiento de lo establecido en el artículo 7° del reglamento de la misma y las responsabilidades previstas en la ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública".

La lista de citados propuestos en la última reunión de la comisión incluía a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, jaqueada por los audios del caso Spagnuolo que revelaron un supuesto sistema de coimas que la tendría como principal beneficiaria.

"Karina Milei está obligada por sus deberes de funcionaria pública con absoluto respeto del debido proceso: la Comisión cumple con su deber al requerir su presencia, ni más ni menos. No existe un 'tratamiento especial' para nadie: todos somos iguales ante la ley. Que los funcionarios del Gobierno se nieguen a concurrir al Congreso para brindar explicaciones políticas es inaceptable", lanzó Ferraro en sus redes, en respuesta a su par bullrichista Gerardo Milman, que había cuestionado a la citación a la hermana del Presidente.

Escándalo cripto: qué se le preguntó a Milei sobre $Libra

El Destape tuvo acceso a las preguntas que le elevó la comisión investigadora $Libra al Presidente, que debe responder por escrito. Los nueve puntos planteados le piden que explique su rol en la criptoestafa, tanto en su creación como su divulgación, su vinculación con otros implicados y por qué, si fue estafado, no hizo la denuncia, entre otros ítems.

1- Origen del Contrato del Token $LIBRA. Informe con precisión y detalles cómo accedió a la dirección alfanumérica de 43 caracteres del contrato del token $LIBRA que publicó en su cuenta de la red social "X" el 14 de febrero de 2025, atento a que la misma no era pública ni accesible previo a ello, según han constatado diferentes especialistas y tecnólogos en esta Comisión. En caso de haber sido proveído por un tercero, indique quién, cuándo y por qué medio.

2- Omisión de Denuncia Penal. Indique y detalle los motivos, producto de los hechos vinculados a $LIBRA, a la fecha no ha interpuesto demanda contra los señores Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Peh Chyi Haur (también conocido como Julián Peh), ya sea como particular damnificado o en su rol de Jefe de Estado a los fines de proteger el interés público y la investidura presidencial.

3- Condiciones técnicas del proyecto. En su carácter de economista, y dado que ha dictado conferencias y seminarios sobre la tecnología blockchain, informe si advirtió que las características del proyecto podían corresponderse con las de una estafa de retiro súbito de liquidez (conocida como rug pull). Indique si efectuó alguna evaluación sobre los riesgos que podría generar su promoción y difusión pública, en particular respecto de la eventual afectación patrimonial, la inducción a error o la exposición a pérdidas económicas de terceros que decidieran involucrarse en las operaciones vinculadas al proyecto.

4- Posesión de billeteras virtuales. Indique si posee o poseyó cuentas y/o billeteras virtuales (wallets) habilitadas para operar criptoactivos en plataformas blockchain centralizadas y/o descentralizadas. Consigne los datos de cada una de ellas y las plataformas en las que fueron creadas y/o se encuentran alojadas. Remita los movimientos de cada una de ellas desde el 10 de diciembre de 2023.

5- Carta de intención con CUBE, Kelsier Ventures y KIP Protocol. Informe si, como resultado de las audiencias o comunicaciones mantenidas con los señores Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Peh Chyi Haur (también conocido como Julián Peh), se suscribió una carta de intención o se alcanzó algún acuerdo —formal o informal— entre CUBE Exchange, Kelsier Ventures y KIP Protocol -cualquiera de ellos- o entre los mencionados empresarios y algún funcionario del Gobierno, ya sea en representación del Estado Argentino y/o a título personal.

6- Reuniones con los promotores de $LIBRA. Informe sobre todas las reuniones, audiencias, y comunicaciones mantenidas por todo tipo de medio con los Sres. Mauricio Novelli, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Manuel Terrones Godoy, Bartosz Lipinski, Peh Chyi Haur (también conocido como Julián Peh) y toda otra persona relacionada con la criptomoneda $LIBRA, desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la actualidad, incluyendo fecha, hora, lugar de reunión, participantes y temas abordados en cada una de ellas. Indique, además, si participó junto a la Secretaria General de la Presidencia, Sra.Karina Milei, de las siguientes reuniones:

● 8 de enero de 2024: Mauricio Novelli en Casa Rosada con Karina Milei.

● 5 de abril de 2024 - Mauricio Novelli en Casa Rosada con Karina Milei.

● 6 de junio de 2024 - Mauricio Novelli y Sergio Morales en Casa Rosada con Karina Milei.

● 16 de julio de 2024, Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy; Bartosz Lipinski, Hayden Mark Davis, y George Daniel en Casa Rosada con Karina Milei.

● 21 de Noviembre - Mauricio Novelli, Hayden Mark Davis y Glenn Brooks en Casa Rosada con Karina Milei.

7- Reuniones en el marco del Tech Forum. Informe los pormenores de lo conversado y/o acordado en las siguientes reuniones en el marco del Tech Forum en octubre de 2024, tal como consta en el Registro Único de Audiencias De Gestión de Intereses:

● 19 de Octubre de 2024. 18:00 hs.: Reunión en Hotel Libertador en la que participaron Javier Milei, Manuel Adorni, Bartosz Lipinski (Co Fundador y CEO de Cube Group) y Mauricio Novelli (Co Fundador de Tech Forum).

● 19 de Octubre de 2024. 18:30 hs.: Reunión en Hotel Libertador, en la que participaron Javier Milei, Manuel Adorni, Julian Peh (Co fundador y CEO de KIP Protocol) y Mauricio Novelli (Co Fundador de Tech Forum).

8- Reunión del 30 de Enero de 2025 con Hayden Mark Davis y Mauricio Novelli. Informe, de forma pormenorizada, los detalles de la reunión mantenida el día 30 de enero de 2025 a las 14hs en el Despacho Presidencial - Casa de Gobierno de la cual, según el Registro único de Audiencias De Gestión de Intereses, participó Ud. junto a los Sres. Hayden Mark Davis y Mauricio Novelli. Incluya el temario, la duración, la nómina de todos los asistentes, y el detalle del registro fotográfico obrante de dicha reunión, incluyendo la identidad de la persona que solicitó y la que tomó la fotografía.

9- Declaraciones a Medios Internacionales. Explique por qué, en declaraciones exclusivas al periodista Francisco Aldaya de la agencia Bloomberg, publicadas el 14 de febrero de 2025 a las 22:53hs, describió a $LIBRA como un proyecto privado de inversión para el país, siendo que en el mismo momento la criptomoneda colapsaba en los que se denomina una maniobra de tipo rug pull. Indique si contempló los riesgos asociados al criptoactivo antes de realizar la publicación en X y de sus declaraciones a la prensa antes citadas. En caso afirmativo, detalle la información de la que disponía previamente y su análisis particular.