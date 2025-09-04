A tres días de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, y en medio del escándalo por las coimas del caso Spagnuolo, el presidente Javier Milei se fue de nuevo de viaje a Estados Unidos para participar de una reunión con empresarios en la ciudad de Los Ángeles. Mientras, el Senado debatirá este mediodía el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya fue rechazado recientemente por Diputados. La sesión comenzará a las 11 y la oposición necesitará dos tercios de los votos en la Cámara Alta para dejar sin efecto el veto del Presidente.
Con Milei de gira en EEUU, el Senado debate rechazar veto a discapacidad
En VIVO - Actualizado hace 19 minutos
El Congreso podría asestarle otro duro golpe al Gobierno nacional a días de una elección clave. El Senado deberá reunir dos tercios de los votos para rechazar el veto presidencial.
Hace 25 minutos
Milei en EE.UU.: crisis, desaires y esperanzas fallidas
El viaje de Javier Milei a Estados Unidos expuso otra vez la fragilidad de sus vínculos internacionales: mientras buscaba respaldo en Washington, recibió un nuevo desplante de Donald Trump y un freno inesperado al acuerdo de exención de visados. La desconfianza de la Casa Blanca, alimentada por los escándalos de corrupción que golpean a la Casa Rosada, deja al gobierno en una posición de extrema debilidad justo cuando necesita apoyo externo para sostener un esquema económico al borde del colapso.
En el peor momento de su gobierno, Javier Milei parte una vez más a Estados Unidos para participar de actividades privadas de las que suelen conocerse más bien pocos detalles. En este caso en la ciudad de Los Ángeles y de la mano del economista Michael Milken, al que el presidente argentino ya visitó en otra ocasión y que es conocido con el elocuente apodo de “el padre de los bonos basura”. Su operatoria en la década del 80, que lo volvió millonario, inspiró a Gordon Gekko, el personaje de Michael Douglas en la clásica película de Oliver Stone ‘Wall Street’.
Hace 1 hora
La pérdida de poder de compra y suba de precios vacían la mesa familiar
La pérdida del poder adquisitivo empuja a millones de familias a sustituir alimentos esenciales por opciones más económicas y menos nutritivas. Mientras el Gobierno se enfoca en intentar contener el descalabro monetario, la crisis alimentaria se agudiza.
Los hogares argentinos no resisten un aumento más: la sostenida pérdida de poder adquisitivo, el alza de precios y el despliegue de estrategias obligadas de sustitución de consumos, llevó a que cada vez puedan alimentarse menos y peor, llegando a niveles alarmantes de subalimentación. De esa manera, la política económica del Gobierno nacional afecta el día a día de la población que puede comprar menos lácteos, carnes magras, frutas o verduras, todo lo que se fue ha transformado en un “privilegio” de pocos, a la par que la mayoría ajusta su dieta a la supervivencia. En la Argentina actual, el fuerte golpe al poder de compra salarial, convirtió a la alimentación “en un factor de exclusión”.
Hace 1 hora
Sin política, ni economía, Milei ya ni siquiera maneja las redes sociales
De acuerdo al trabajo de la consultora especializada Ad Hoc, las menciones negativas a Milei en las redes sociales llegaron a 56% en agosto, su peor registro desde que asumió. El Gobierno no controla la agenda y Karina quedó en el centro de la tormenta.
Sin control de la agenda política y con una economía al borde del colapso, a Javier Milei ya ni siquiera le queda el manejo de las redes sociales, su ámbito natural y el que le habilitó la llegada a la presidencia. Según el estudio de una consultora especializada, ahora el sentimiento predominante en las redes es negativo respecto a él y ni hablar de su hermana Karina, primero apuntada en el caso $LIBRA y ahora en las coimas en discapacidad. La comparación respecto a la misma época del año pasado es llamativa, tanto en las menciones positivas como en las negativas. En definitiva, así como ocurre en las encuestas de imagen tradicionales, Milei presentó en esta última medición de agosto la peor imagen en redes desde que asumió.
Hace 1 hora
Se desplomaron la actividad y la inversión, y temen por los créditos impagos
Muchas de las discusiones por la crisis forzada por Milei se centran en la macro o las finanzas, pero las consecuencias ya son palpables por todos. Los indicadores privados de julio reflejaron una clara caída en el nivel de actividad económica y la profundidad de la recesión, estiman, disparó los impagos en las líneas de crédito, especialmente de las familias.
La actividad está en niveles de principio de año, según Ferrerese Ferreres
El nivel de actividad económica de julio retrocedió 1% respecto de junio y acumuló un trimestre en caída que hizo perder la recuperación del primer cuatrimestre, y se constituye junto con la caída de ingresos de la sociedad en las anclas para frenar el rebote del proceso inflacionario provocado por los desaciertos de la política monetaria y cambiaria del equipo económico que dirige el presidente Javier Milei.
Hace 1 hora
En pleno escándalo, el Senado trata el veto de Milei a la emergencia en discapacidad
Desde las 11, los senadores tratarán la insistencia de la ley que vetó el Poder Ejecutivo. El tema cobra especial relevancia en medio del escándalo por las coimas y la suspensión de certificados.
En medio del cimbronazo que significó el escándalo de las coimas para el Gobierno, el Senado tratará este jueves la insistencia al proyecto de ley de emergencia en discapacidad, vetado por el presidente Javier Milei. La sesión comenzará a las 11 y no hay dudas que la lluvia de denuncias de corrupción y crueldad por la suspensión de certificados se colará en el debate.
Hace 1 hora
Una nueva encuesta ubica a Fuerza Patria por delante de La Libertad Avanza en PBA
El sondeo de Aresco preocupa al presidente Javier Milei, a días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.
La última encuesta sobre las elecciones preocupa a Milei.
Hace 1 hora
El riesgo país se dispara a casi 900 puntos, el más alto en cinco meses
El riesgo país argentino alcanza su nivel más alto en cinco meses (898 puntos) tras la intervención del Tesoro en el mercado cambiario antes de las elecciones en Buenos Aires.
La intervención del Tesoro en el mercado de cambios, anunciada en medio de un clima de tensión política y con el dólar al alza, generó un impacto significativo en el riesgo país, que alcanzó los 898 puntos básicos, su nivel más alto desde mediados de abril. Las cotizaciones del dólar mostraron una leve baja tras la intervención, aunque la presión compradora persiste.