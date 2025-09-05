Qué piensan los indecisos, el sector que puede definir la elección bonaerense

Entre quienes no tienen ganas de ir a votar el domingo, los que todavía no tienen resuelto su voto y quienes planean votar en blanco podrían podrían modificar el resultado de las elecciones del domingo en la provincia de Buenos Aires. Dos trabajos de la consultora Proyección difundidos a última hora de este jueves de cierre de campaña dieron a conocer, por un lado, que se mantiene la paridad de intención de voto en el total provincial, con una leve ventaja para Fuerza Patria sobre La Libertad Avanza. Por el otro, el desencanto de parte de los electores con la política. De acuerdo a ese trabajo cualitativo surge que si bien todos aseguraron que finalmente irán a votar el domingo, prevalece una actitud defensiva ante la idea de que sufrirán una nueva decepción. "No es apatía, sino defensa frente al desengaño esperado", fue la conclusión.

La consultora Proyección, que dirigen Manuel Zunino y Santiago Giorgetta, realizó sondeos regularmente a lo largo de la campaña y concluyó este jueves con su última medición previa a los comicios. Les dio a Fuerza Patria ganando en la Segunda, Tercera y Octava Sección y a La Libertad Avanza arriba en la Primera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima secciones. En algunos casos por diferencias muy estrechas, casi empates. En el caso de la Primera sección, el candidato de LLA, Diego Valenzuela, aparece apenas un punto por arriba de Gabriel Katopodis, el postulante a senador de FP. En cambio, en la Tercera, la vicegobernadora Verónica Magario le saca casi 15 puntos de diferencia al ex comisario Maximiliano Bondarenko, quien encabeza la lista violeta. En la Cuarta sección, les dio casi un triple empate entre los candidatos de LLA, FP y Somos Buenos Aires.

Entre las sumas y restas, en el total provincia Fuerza Patria quedó con 38,6% y La Libertad Avanza con 36,1%. No registraron un nivel alto de indecisos -3,6%- pero si se les suma quienes respondieron que votarán en blanco o impugnarán alcanzan un total de 8%, a quienes se les puede agregar los que no piensan ir a votar. El nivel de ausentismo en las elecciones provinciales de este fue alto aunque en estas últimas semanas, virtud de la fuerte polarización, se percibe un mayor interés. En las elecciones correntinas del domingo pasado votó