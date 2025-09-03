Murió el peso y sube el dólar: el mercado le puso precio tras la próxima devaluación

El martes fue una jornada negra para el mercado cambiario por el rompimiento del esquema cambiario acordado con el FMI. El dólar futuro da por sentado que la banda flotación colapsará luego de las elecciones. La divisa norteamericana bordea los $ 1.400 y la proyección para los próximos meses es que el aumento se profundice.

El dólar oficial cotizó este martes 2 de septiembre a $ 1.335 para la compra y $ 1.375 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue baja a $ 1.360 para la venta en las cuevas de la city porteña. Los movimientos en el mercado se dieron luego de que el Gobierno anuncie la intervención a través del Tesoro Nacional.

La divisa norteamericana subió a pesar de la fuerte alza en las tasas de interés y en medio de una crisis política del Gobierno de Milei por el caso Spagnuolo, por lo que hay expectativa sobre cómo seguirá en lo que queda de esta semana.

A cuánto va a cotizar el dólar durante los próximos 12 meses

Dólar Agosto 2025: $ 1.362

Dólar Septiembre 2025: $ 1.425

Dólar Octubre 2025: $ 1.480

Dólar Noviembre 2025: $ 1.518

Dólar Diciembre 2025: $ 1.554

Dólar Enero 2026: $ 1.589

Dólar Febrero 2026: $ 1.611

Dólar Marzo 2025: $ 1.649.5

Dólar Abril 2026: $ 1.668.5

Dólar Mayo 2026: $ 1.700

Dólar Junio 2026: $ 1.739.5

Dólar Julio 2026: $ 1.779.5

El Gobierno interviene en el mercado de cambios para contener el dólar

El gobierno nacional decidió intervenir en el marcado de cambios para frenar la escalada del dólar y sobre el cierre de operaciones, la divisa cedió $ 10 con relación al cierre y la cotización oficial en el Banco Nación es de $ 1.335 para la compra y $ 1.375 para la venta.

“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de redes sociales.

La comunicación de Quirno se produjo luego de la apertura de la rueda y cuando operadores de mercado comenzaban a advertir de una inusual presencia de oferta de dólares.