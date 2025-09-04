Cristina Kirchner llamó a votar este domingo y apuntó contra Milei: "cobarde" y "cara de piedra"

En el marco de la previa a las elecciones bonaerenses de este domingo, la ex presidenta Cristina Kirchner publicó en su cuenta de X un mensaje grabado dirigido "a toda la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires" en el que apuntó contra el presidente Javier Milei. Lo acusó de "cobarde" y de haber mostrado su "cara de piedra" en el cierre de campaña que encabezó este miércoles en Moreno, en el Club Villa Ángela.

En su mensaje, la ex presidenta calificó de "cobarde" al presidente Milei y se refirió al momento del acto del miércoles en el que Milei, visiblemente "desaforado", cantó y arengó "que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y además presidente de todos los argentinos". "No sólo es un show de muy mal gusto, sino que además es propio de gente cobarde y de muy baja estofa", sostuvo Cristina. "Hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes. Y hay que ser muy cobarde y muy miserable además para disfrutar del dolor ajeno", concluyó.

"Hay que ser muy, pero muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición contra su hermana", dijo Cristina. También insistió en la "importancia de ir a votar el domingo", definiendo a la boleta de Fuerza Patria como "el freno" a "tanto agravio, maltrato y desatino" del mandatario.

CFK sobre el escándalo de las coimas en la Andis: "Cara de piedra Milei"

"¿Se acuerdan de aquel boxeador, creo que era panameño, que le decían 'mano de piedra Durán'? Bueno, a este presidente deberíamos bautizarlo como 'cara de piedra Milei', porque el que dijo que la hermana del presidente era coimera y que relató toda la tramoya de cómo era con los laboratorios, con las droguerías y demás, no fue ningún opositor", señaló la ex presidenta. Y fue más allá en su referencia a Diego Spagnuolo: "El que dijo todo eso y todos los argentinos escuchamos, es la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos. Era su abogado personal y además a quien nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad".

"Por eso lo dicho por el presidente no solamente resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano", dijo Fernández de Kirchner al final de este punto.

La opinión de Cristina sobre la acusación de "intento de magnicidio" que hizo Milei sobre los piedrazos en Lomas de Zamora

"En cuanto a eso que dijo que lo quisieron matar, presidente Milei, solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros no lo pudieron lograr", sostuvo CFK. A lo que concluyó: "Fíjese una cosa, que sin embargo nunca hago mención de ello en mis intervenciones públicas ni tampoco en las privadas. ¿Y sabe por qué? Porque es una experiencia muy traumática".