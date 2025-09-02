Cristina Kirchner, durísima con Milei: "¡Esto no te cierra ni con la gente afuera!"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó este martes contra Javier Milei por el escándalo de coimas y la crisis política y económica que su gobierno no logra frenar. "Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada? ¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!", escribió la también ex Vice en sus redes sociales.

CFK no eludió el escándalo de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y aseguró: "Qué quilombo se te armó…Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario". "El próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta de los argentinos envié al Congreso para su aprobación (cosa que ocurrió) el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas... Imaginen si estuviera vigente hoy," aseguró, en referencia a la cautelar que otorgó un juez civil y comercial para censurar y evitar la publicación de presuntos audios filtrados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La ex presidenta, sin embargo, se enfocó en analizar la delicada situación económica actual y pronosticó: "¡La vas a chocar mal!"

"Se te van los dólares por la canaleta del turismo emisivo, la formación de activos en el exterior (en mi barrio le dicen “fuga de capitales”), los intereses de la deuda, la compra para llevar al colchón y las importaciones. Y de los pesos… mejor no hablemos… Entre la bola de nieve que venís armando con los intereses capitalizables al vencimiento, de todos los papelitos que emitiste para pasarle al Tesoro el déficit del Banco Central (el que ibas a quemar, ¿te acordás?)...Y las tasas de interés bancario que subiste hasta la estratosfera, para evitar que los pesos se te vayan al dólar (¡larga vida al carry trade!)…", escribió.

Kirchner destacó que, entre los resultados de esta situación, no hay crédito y se cayó el consumo. "Y hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC) terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca. (...) Hace más de un año te dije (por escrito y en más de 30 páginas) que el verdadero problema de la economía argentina era su carácter bimonetario, agravada por un criminal endeudamiento en dólares.", aseguró, en relación al anuncio del secretario de Finanzas, Pablo Quirno.