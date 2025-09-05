Interna LLA: Francos salió al cruce del Gordo Dan por un repudiable mensaje contra Juez y su hija con discapacidad

Guillermo Francos cuestionó el tuit del Gordo Dan contra Luis Juez en una entrevista al aire. El influencer libertario publicó un mensaje en X (ex Twitter) en el que acusó al senador radical de "usar a su hija con discapacidad para hacer política", entre otras faltas de respeto y agravios que fueron rápidamente repudiadas en las redes sociales. El jefe de Gabinete repudió el mensaje al decir que "no se puede considerar de ninguna manera la forma en la que se expresó este señor".

Francos afirmó además que el presidente Javier Milei "seguramente estará en desacuerdo" con el mensaje del influencer libertario. "No se puede cuestionar a los que expresan una opinión diferente como la que hizo Juez, alguien que acompañó al Gobierno con varios proyectos", señaló además el jefe de Gabinete. Mientras lo terminaba de decir, el tuitero borraba la publicación, aunque quedó el registro.

El tuit del Gordo Dan contra el senador Luis Juez.

Noticia en desarrollo