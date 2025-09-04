Pagano denunció a Guillermo Francos: "Omisión de denuncia".

La diputada nacional del bloque Coherencia Marcela Pagano, ex integrante de La Libertad Avanza, denunció al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por el presunto delito de "omisión de denuncia".

La denuncia llegó después de que Francos declarara en diálogo con Radio La Red: "Lo que está pasando acá es una conspiración clarísima. Marcela Pagano, junto con Lourdes Arrieta y todo el bloque Coherencia, están trabajando de manera coordinada para voltear al Presidente. Son golpistas, lisa y llanamente. Tienen un plan sistemático para desestabilizar el gobierno democráticamente electo. Esto no es disidencia política, esto es sedición en estado puro".

"Ese mismo día, en reiteradas intervenciones públicas, Francos volvió a referirse en términos similares: 'Son golpistas institucionalmente, pretenden voltear al Gobierno pero sin elementos. Veremos qué dice el pueblo en las elecciones del 26 de octubre y cuál es la opinión. Que Pagano diga que el Gobierno está terminado es absolutamente insólito'", expresó la denuncia.

Es por esas declaraciones que Pagano señaló que el jefe de Gabinete tomó "conocimiento de hechos de apariencia delictiva de suma gravedad institucional" y no los puso "en conocimiento de la autoridad judicial competente, incumpliendo así el deber jurídico propio de todo funcionario público".

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

"Cabe resaltar que el Sr. jefe de Gabinete cuenta con acceso a información proveniente de todos los organismos de inteligencia del Estado, y con agentes de inteligencia que lo asesoran directamente en sus secretarías. Por ende, sus manifestaciones no pueden considerarse una simple opinión, sino que deben presumirse basadas en información sensible que lo obliga legalmente a ponerla a disposición de la Justicia", añadió la diputada nacional.

"Haga la denuncia"

Antes de presentar la denuncia, Pagano cruzó a Francos en su cuenta de X por las declaraciones radiales que la involucraron. "Haga la denuncia en la justicia usted mismo Sr. Guillermo Francos, no se vuelva una marioneta mediática que para eso tienen varios ya en el espacio. PD: Me parece que es usted el cooptado al que le escriben (por cierto mal) el guion", expresó la legisladora de la cámara baja del Congreso de la Nación.