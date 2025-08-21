La carta de Marcela Pagano a Javier Milei tras su salida del bloque libertario: "Lo están llevando a un abismo, Presidente"

La diputada Marcela Pagano publicó un extenso mensaje, subido en capturas de pantalla, a su cuenta de X (ex Twitter) dirigido al presidente Javier Milei,en el que explicó las razones de su salida del bloque de La Libertad Avanza (LLA) ayer y la conformación de uno nuevo junto a Carlos D'Alessandro, Gerardo González y la ex libertaria Lourdes Arrieta, que ya había roto con el oficialismo en 2024 cuando armó su monobloque "Transformación".

Pagano acusó al mandatario de dejarse rodear por la casta. "Usted no es la casta, pero lo rodea. Y lo peor: lo manipula", escribió la recién auto excluida del oficialismo. "Le han tomado el timón y lo conducen, como en los días más oscuros de nuestra historia, hacia la tormenta", continuó.

Marcela Pagano fue una de las flamantes incorporaciones a LLA en junio del 2023, cuando de forma inesperada confirmó que sería candidata a diputada. Tanto de parte de la propia Pagano hacia Milei, como del ahora presidente hacia ella, hubo demostraciones de afecto. Cuando Pagano confirmó su candidatura, el ex candidato libertario la definió como "una persona maravillosa. Es honesta, formada y ha demostrado que tiene convicción y coraje. Es un orgullo que se sume a La Libertad Avanza en la lista de diputados nacionales por la provincia".

Poco más de dos años después, la relación Pagano-Milei parece no tener retorno. "Usted se apartó de lo que nos enseñaba. Nos enseñó a ser leones y no corderos. Ahora parece que hay que obedecer sin cuestionar, acatar sin preguntar", enfatizó. "Se quedaron con los oportunistas", esgrimió entre los primeros párrafos.

Pagano y la relación de Milei con sus aliados: "Lo están llevando a un abismo, Presidente"

"Lo están llevando a un abismo. No lo hacen enemigos, lo hacen sus "amigos". Sus supuestos aliados. Los que festejan el hambre de los jubilados con memes de Twitter, como si el sufrimiento del pueblo fuera una ocurrencia de TikTok", sostuvo en la mitad de la nota.

"Los leones genuinos fueron expulsados del reino, y lo que queda es una corte de adulones que le susurran al oído lo que quieren que escuche", afirmó la diputada del naciente bloque Coherencia.

Pagano acusó a Martín Menem de ser "un heredero político" de los "privilegios" de la casta

Dentro de las críticas al entorno del presidente, Marcela Pagano también apuntó contra varios de los funcionarios de la primera línea de la administración libertaria. "Usted, que tanta veces habló del costo de la casta, hoy tiene como presidente de la Cámara de Diputados a un heredero político de esos privilegios", espetó. Y siguió: "Un empleado de la herencia, un administrador de cargos, un burócrata del apellido. ¿Ese es el que combate contra la casta? Por favor...".

También se refirió a los presuntos audios que comprometen al titular de la Cámara baja y a la hermana del presidente, Karina Milei, en el escándalo por las coimas en discapacidad. "Mientras usted promete transparencia, emergen audios que involucran a su hermana y a los Menem en un esquema de coimas en la compra de medicamentos para discapacitados, un entramado que repite lo más rancio de la política argentina", dijo. Y concluyó: "Eso no es combatir la corrupción, Presidente. Es institucionalizarla por otros medios".

"No delegue más la política en fracasados. No confíe en los que nunca arriesgaron nada. No permita que destruyan lo que costó décadas construir", escribió sobre el filo del final. Y concluyó diciendo: "Presidente, el tiempo apremia. Si usted no cambia de rumbo, lo van a hundir. Y con usted, al país y su industria".