Sin política,´ni economía, Milei ya ni siquiera maneja las redes sociales

Sin control de la agenda política y con una economía al borde del colapso, a Javier Milei ya ni siquiera le queda el manejo de las redes sociales, su ámbito natural y el que le habilitó la llegada a la presidencia. Según el estudio de una consultora especializada, ahora el sentimiento predominante en las redes es negativo respecto a él y ni hablar de su hermana Karina, primero apuntada en el caso $LIBRA y ahora en las coimas en discapacidad. La comparación respecto a la misma época del año pasado es llamativa, tanto en las menciones positivas como en las negativas. En definitiva, así como ocurre en las encuestas de imagen tradicionales, Milei presentó en esta última medición de agosto la peor imagen en redes desde que asumió.

El trabajo fue realizado por la consultora Ad Hoc, que se especializa en el estudio de lo sucede en las redes sociales. "El escándalo de los audios le pega a un gobierno con su imagen en descenso. Siete meses consecutivos de alta negatividad digital y caída en los estudios de opinión pública", encabezaron su informe titulado "Descontrol". El dato más significativo fue que agosto mostró un 56% de negatividad para el Presidente, su peor registro histórico, con apenas un 35% de calificaciones negativas. Para llegar a estos números, obviamente, incidió el escándalo por las coimas en la Andis pero, como señaló el trabajo, la tendencia negativa viene en caída desde meses atrás, principalmente por una economía que nunca arrancó, más allá del entusiasmo inicial por la caída de la inflación.

Las menciones a Milei crecieron respecto al mes pasado, pero continúan siendo bajas respecto