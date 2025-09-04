Emergencia en discapacidad: la calle festejó el rechazo al veto de Milei en el Senado

Emergencia en discapacidad: los festejos en la calle por el rechazo al veto de Milei.

Con 63 votos a favor y solamente siete en contra, el Senado rechazó este jueves el veto del presidente Javier Milei a la emergencia en discapacidad que, con la votación de las dos cámaras del Congreso, se convirtió en ley. Afuera, integrantes del colectivo de personas con discapacidad festejaron el resultado parlamentario.

En el video de los festejos, se observa a los manifestantes mientras esperaban expectantes el resultado. Cuando se confirmó la firmeza de la ley, hubo un momento de euforia absoluta.

De los siete senadores que votaron en contra, cinco pertenecen al bloque de La Libertad Avanza (LLA), una forma parte de la bancada del PRO y uno está en Libertad, Trabajo y Progreso.

Los cinco legisladores de La Libertad Avanza que acompañaron el veto presidencial fueron Ezequiel Atauche, Ivanna Arrascaeta, Bartolomé Abdala, Bruno Olivera Lucero y Juan Carlos Pagotto. Del PRO, la que acompañó a Milei fue Carmen Álvarez Rivero, mientras que Francisco Paoltroni, del monobloque Libertad, Trabajo y Progreso, también se mantuvo firme junto con el Gobierno nacional.

El Senado rechazó el veto de Milei a la ley de emergencia en discapacidad.

Milei lo judicializará

En más de una ocasión, el jefe de Estado advirtió que, si las dos cámaras del Congreso insistían con el proyecto de ley original y dejaban sin efecto el veto presidencial, procedería a judicializarlo. "Una vez que está ratificado, es ley. Tiene el cumplimiento obligatorio, después podrá ver la forma de suspender eso", explicó el senador de Unión por la Patria José Mayans en diálogo con La Nación Más previo a la votación en el Senado.

El senador remarcó que la ley de emergencia en discapacidad tiene el apoyo de "dos tercios de ambos cuerpos", por lo que no "cree" que la Justicia lo suspenda. "El Presidente tiene una estrategia que en el Parlamento no funciona. Y no sé para qué quiere mayoría en el Parlamento, para que el Parlamento no funcione, para que el Parlamento no lo controle y no tengamos presupuesto", agregó.