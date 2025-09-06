Por qué no hay partidos del fútbol argentino este fin de semana: a qué se debe

Por qué no se juega en el fútbol argentino.

La pelota para de rodar por un fin de semana en la Primera División. La actividad del Clausura 2025 se centra en una fase de grupos que ingresa en etapa de definición, ante la búsqueda de los 30 equipos que forman parte de torneo de lograr el objetivo de clasificarse a la siguiente instancia de la competencia. Este torneo es muy especial para los equipos, ya que en este semestre se juegan la clasificación a la siguiente instancia del campeonato.

Por otro lado en el plano futbolístico, este jueves comenzó a jugarse la última doble fecha de eliminatorias rumbo al mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, en donde Argentina goleó 3-0 a Venezuela en una jornada muy emotiva para Lionel Messi, que hizo dos goles en lo que pudo ser su último partido por esta competencia. Y que ahora tendrá aún una jornada por jugarse el próximo martes.

Por qué razón no hay partidos del fútbol argentino este fin de semana

Este fin de semana no habrá partidos de primera división en el fútbol argentino por Fecha FIFA . Esto le da la potestad a las selecciones de poder convocar a los jugadores que necesiten, al no haber actividad de ligas. Si se jugará en Primera nacional y las demás categorías de ascenso .

Sin embargo, no se jugarán partidos en la provincia de Buenos Aires el domingo 7 de septiembre, debido a las elecciones legislativas bonaerenses que se llevarán a cabo en esa jornada.

Qué dice la veda electoral sobre los eventos deportivos

Para este domingo 7 de septiembre, los eventos deportivos son una las cosas que no se podrán hacer. La ley establece una serie de restricciones para las jornadas electorales, entre las que se encuentran también los recitales, los actos proselitistas, la venta de alcohol y la portación de armas, entre otros ítems.

Uno por uno, todo lo que no se puede hacer el 7 de septiembre en Buenos Aires