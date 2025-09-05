Miguel Ángel Russo le dio la mejor noticia a Boca sobre su regreso al club

Boca Juniors celebra por Russo: el DT recibió una gran noticia con respecto a su regreso al club.

Después de una semana con preocupaciones, Boca Juniors tiene un gran motivo para celebrar. El entrenador del "Xeneize", Miguel Ángel Russo, recibió el alta médica y abandonó la clínica en la que estuvo durante tres días, tras haber padecido una infección urinaria.

De acuerdo a información de ESPN y TyC Sports, Russo fue dado de alta en el Instituto Fleni de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ya se encuentra en su domicilio. Sin embargo, el DT deberá volver este lunes a la misma clínica para realizarse estudios médicos relacionados a la infección que sufrió el pasado martes.

Más allá de su mejora en el cuadro, aún no hay información sobre cuándo regresará a dirigir los entrenamientos, con vistas al próximo partido del Torneo Clausura, que será el domingo 14 ante Rosario Central en condición de visitante. La dirigencia, comandada por Juan Román Riquelme, estuvo siempre en contacto con su entorno y priorizarán el estado de salud, sin apurar los plazos.

En caso de que el ex-DT de San Lorenzo y Racing, entre otros, no pueda retornar a las prácticas a la brevedad, quien se hará cargo de las mismas es Claudio Úbeda, ayudante principal del cuerpo técnico. Durante esta semana fue justamente el exjugador de Racing quien estuvo a cargo del plantel, que durante el fin de semana tendrá los días libres y regresará a entrenar el lunes.

Las buenas noticias que tuvo Boca

El pasado jueves, Ander Herrera y Tomás Belmonte realizaron la práctica a la par de sus compañeros, luego de recuperarse totalmente de lesiones musculares. Además, Milton Giménez, quien había viajado a Paraguay para gestionar su ciudadanía, también se sumó a los entrenamientos.

Con respecto a las bajas, quienes todavía se encuentra en rehabilitación son Agustín Marchesín y Marco Pellegrino, jugadores que no tienen un fecha confirmada para volver a las cancha y que tampoco serán arriesgados por decisión de Russo.

