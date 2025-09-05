Argentina goleó a Venezuela en la despedida de Lionel Messi

Con un doblete en su último encuentro en el país, Lionel Messi fue la gran figura de la goleada por 3 a 0 de la Selección Argentina ante Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas.

En la despedida de Lionel Messi con su último partido en el país, la Selección Argentina goleó por 3 a 0 a Venezuela en la anteúltima fecha de Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. El capitán de la 'Albiceleste' fue autor de dos tantos, a los 39 minutos del primer tiempo y a los 35 del segundo. El restante fue obra de Lautaro Martínez, quien sentenció el duelo con un gran cabezazo después de un centro de Nicolás González. El '10' tuvo su noche ideal más allá de su doblete, llena de emoción en la previa del partido y con numerosas ovaciones por parte del público presente en el Estadio Monumental.

Con este resultado, el combinado que dirige técnicamente Lionel Scaloni, líder en soledad y ya clasificado a la cita mundialista desde marzo (tras la histórica goleada por 4 a 1 frente a Brasil), alcanzó las 38 unidades en el certamen y cerrará su participación el próximo martes frente a Ecuador. Por su parte, la 'Vinotinto' se mantuvo en la séptima posición (que le da la posibilidad de jugar el repechaje) gracias a la derrota de Bolivia; en la última jornada, tendrá un enfrentamiento clave contra Colombia en condición de local con el objetivo de disputar un Mundial por primera vez en su historia.

Los goles del gran triunfo de Argentina frente a Ecuador en el Estadio Monumental

El resumen de Argentina vs. Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026

El combinado dirigido por Scaloni dominó las acciones del partido de principio a fin, generando peligro a través de la posesión y sin darle posibilidades al rival de llegar al arco defendido por 'Dibu' Martínez (Venezuela no tuvo tiros al arco). En la previa, Messi, que jugó su último encuentro en el país con la camiseta de la 'Albiceleste', se mostró muy emocionado durante la entrada en calor y con lágrimas en sus ojos mientras era ovacionado por todo el estadio.

En los primeros minutos, el arquero Rafael Romo le tapó una ocasión muy clara a Julián Álvarez tras una gran jugada de Franco Mastantuono, quien tuvo su segunda presentación con la selección. Pocos segundos después, el atacante del Real Madrid asistió a Cristian Romero a la salida de un córner para que el 'Cuti' convierta de cabeza, aunque la acción fue invalidada por offside. Hasta la primera media hora, Argentina se mostró superior sin lograr concretar sus llegadas.

El encuentro se rompió a los 35 minutos: tras una gran habilitación de Leandro Paredes de tres dedos, la 'Araña' gambeteó a su marca y asistió a la 'Pulga' que, picándola con delicadeza, puso el 1 a 0 y despertó el aplauso de todos los hinchas albicelestes. Ya en el arranque del complemento, el cuadro local continuó con su gran ritmo a pesar de las tres modificaciones del DT Fernando Batista para revertir el resultado.

Mastantuono le dejó su lugar a Nicolás González a los 63 minutos, mientras que Paredes y Álvarez hicieron lo propio a los 74 con Exequiel Palacios y Lautaro Martínez. Dos minutos después de su ingreso, el 'Toro' aprovechó un centro del ex Juventus y con un cabezazo certero estiró la ventaja en el marcador. A falta de diez para el final, Messi decretó la goleada final después de una habilitación de Thiago Almada; incluso, sobre el final, le anularon otro tanto por estar fuera de juego, en lo que hubiese sido su hat-trick.