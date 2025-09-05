La TV Pública no transmitió el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina en Eliminatorias

En medio de la polémica por los derechos de transmisión sobre el Mundial 2026 y la retransmisión de los encuentros de la Selección Argentina, la Televisión Pública tomó la decisión de no transmitir el último partido de Lionel Messi con el equipo nacional en Eliminatorias. El encuentro del equipo de Lionel Scaloni, en este caso, se transmite por Telefé y por TyC Sports, pero el canal público optó por transmitir el programa "Se siente Argentina" conducido por Coki Ramírez.

Desde hace varias semanas se conoció que el encuentro entre Venezuela y Argentina, entre otras cosas, iba a significar el último partido de Lionel Messi con la Selección Argentina por los puntos. Por otro lado, como repetimos la decisión se tomó en medio de la polémica sobre si, efectivamente, la Tv Pública iba a pasar o no el Mundial de Estados Unidos en 2026, situación que Manuel Adorni, vocero del Gobierno, había negado.

Más allá de esta situación, en las últimos días se supo que el senador nacional de Unión por la Patria Oscar Parrilli presentó un proyecto de ley para declarar "de acceso libre y gratuito" el torneo y asegurar que los partidos se puedan ver en todo el país.

Entre los principales puntos de la iniciativa, Parrilli planteó que el Gobierno nacional adquiera los derechos televisivos y que los partidos se transmitan a través de la Televisión Digital Abierta (TDA), sin retransmitir contenidos ajenos. También propuso que parte de lo recaudado por la publicidad se destine, además de la compra de los derechos, a "infraestructura deportiva infanto-juvenil en poblaciones vulnerables" y "al financiamiento de las actividades de Radio y Televisión Argentina (RTA) Sociedad del Estado".

Por otro lado, también hay que sostener que ue en el último tiempo hubo partidos que no fueron transmitidos de la Selección Argentina en estas mismas eliminatorias: por ejemplo el último partido transmitido fue Argentina vs Brasil, pero las últimas dos fechas no. De hecho, la última Copa América que ganó Argentina en Estados Unidos se transmitió pero con una dificultad grande y llamativa: hubo una retransmisión de otro canal de aire, DirecTv. Esto, más allá de pasar los partidos, significó haber perdido el control de los contenidos y de sus ingresos. En esa oportunidad, el último partido de Lionel Messi en suelo argentino tampoco fue transmitido.