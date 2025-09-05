Video: el espectacular gol de Lionel Messi con la Selección Argentina

Lionel Messi está viviendo su despedida soñada con la Selección Argentina en el Estadio Monumental: a los 39 minutos del primer tiempo, el astro de la 'Albiceleste' definió con calidad picándosela al arquero Rafael Romo y puso el 1 a 0 contra Venezuela. El capitán del combinado que dirige Lionel Scaloni recibió una gran asistencia de Julián Álvarez, que se tomó un tiempo adentro del área para habilitarlo tras un gran pase previo de Leandro Paredes. Después de su tanto, se llevó una enorme ovación del público presente, el mismo que lo hizo emocionar hasta las lágrimas en la previa del encuentro.

Messi no resistió el primer golpe y lagrimeó antes del Argentina - Venezuela en el Monumental

Lionel Messi no pudo contener las lágrimas en su salida al terreno de juego del Estadio Monumental durante la entrada en calor para el duelo frente a Venezuela. En lo que será su último partido con la Selección Argentina en el país antes de disputar el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, el '10' y capitán del combinado nacional se mostró muy emocionado mientras el público presente coreaba su nombre. Las cámaras de la transmisión oficial pudieron captar los ojos llorosos del futbolista del Inter Miami, quien está en el once titular del entrenador Lionel Scaloni para enfrentar a la 'Vinotinto' por la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

La bandera de la AFA contra la discriminación

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un video sobre una campaña en contra de la discriminación. “El siguiente mensaje está dirigido a los hinchas del fútbol, y a toda la sociedad en su conjunto. Luchemos contra la discriminación”, manifestó la AFA en el video que difundió en las distintas redes sociales.

Dentro de esta campaña de “digámosle no a la discriminación”, el ente argentino remarcó en tres oportunidades que el racismo se quedará afuera de la cancha. Con este mensaje, la institución buscó reforzar la idea de que el fútbol debe ser un espacio de respeto, inclusión y convivencia, libre de todo tipo de agresiones verbales o actitudes xenófobas.

La campaña, además, busca instalar un mensaje de concientización que trascienda las canchas y llegue también a las escuelas, los barrios y todos los espacios de la vida cotidiana.