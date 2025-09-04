Quién es Diego Valenzuela, el candidato de La Libertad Avanza en la Primera Sección

Diego Valenzuela es el candidato de La Libertad Avanza en la Primera Sección.

Diego Valenzuela, actual intendente de Tres de Febrero y referente de La Libertad Avanza en el conurbano bonaerense, será candidato en la Primera Sección Electoral en las elecciones 2025. Con una trayectoria que combina experiencia en gestión municipal y un marcado perfil liberal, busca proyectarse como alternativa dentro del escenario político bonaerense.

De la historia al municipio: su carrera política

Valenzuela es historiador de formación, periodista y docente universitario. Dio el salto a la política en 2015, cuando fue electo intendente de Tres de Febrero bajo la alianza Cambiemos, poniendo fin a más de dos décadas de hegemonía justicialista en el distrito. Desde entonces consolidó su figura como gestor local, revalidando su cargo en 2019 y 2023 con un discurso centrado en modernización del Estado, transparencia y cercanía con los vecinos.

Entre los hitos de su gestión se destacan la digitalización de trámites municipales, la renovación del sistema de luminarias con tecnología LED, la recuperación de plazas y espacios públicos, y la mejora en infraestructura escolar. También promovió políticas culturales, deportivas y de integración barrial que le permitieron ampliar su base de apoyo en un distrito históricamente adverso al cambio político.

Paso hacia La Libertad Avanza

Tras sus mandatos en Tres de Febrero y su vínculo inicial con el espacio de Juntos por el Cambio, Valenzuela dio un giro político al acercarse a las ideas de Javier Milei. En 2024 confirmó su alineamiento con La Libertad Avanza, destacando la necesidad de impulsar un Estado más eficiente y menos burocrático. Su discurso se enmarca en la agenda liberal de reducción del Estado y promoción de la iniciativa privada.

Tras iniciar su carrera política en el PRO, Valenzuela ahora es parte de LLA.

La disputa en la Primera Sección Electoral

La candidatura de Valenzuela en la Primera Sección Electoral lo enfrenta a dirigentes de peso como Gabriel Katopodis y referentes de distintos espacios opositores. El distrito, que abarca municipios populosos como Tigre, San Martín y Moreno, es estratégico para la composición de la Legislatura bonaerense.