Quién es Diego Valenzuela, el candidato de La Libertad Avanza en la Primera Sección

Diego Valenzuela, actual intendente de Tres de Febrero y referente de La Libertad Avanza en el conurbano bonaerense, será candidato en la Primera Sección Electoral en las elecciones 2025. Con una trayectoria que combina experiencia en gestión municipal y un marcado perfil liberal, busca proyectarse como alternativa dentro del escenario político bonaerense.
De la historia al municipio: su carrera política
Valenzuela es historiador de formación, periodista y docente universitario. Dio el salto a la política en 2015, cuando fue electo intendente de Tres de Febrero bajo la alianza Cambiemos, poniendo fin a más de dos décadas de hegemonía justicialista en el distrito. Desde entonces consolidó su figura como gestor local, revalidando su cargo en 2019 y 2023 con un discurso centrado en modernización del Estado, transparencia y cercanía con los vecinos.
Entre los hitos de su gestión se destacan la digitalización de trámites municipales, la renovación del sistema de luminarias con tecnología LED, la recuperación de plazas y espacios públicos, y la mejora en infraestructura escolar. También promovió políticas culturales, deportivas y de integración barrial que le permitieron ampliar su base de apoyo en un distrito históricamente adverso al cambio político.
Paso hacia La Libertad Avanza
Tras sus mandatos en Tres de Febrero y su vínculo inicial con el espacio de Juntos por el Cambio, Valenzuela dio un giro político al acercarse a las ideas de Javier Milei. En 2024 confirmó su alineamiento con La Libertad Avanza, destacando la necesidad de impulsar un Estado más eficiente y menos burocrático. Su discurso se enmarca en la agenda liberal de reducción del Estado y promoción de la iniciativa privada.
La disputa en la Primera Sección Electoral
La candidatura de Valenzuela en la Primera Sección Electoral lo enfrenta a dirigentes de peso como Gabriel Katopodis y referentes de distintos espacios opositores. El distrito, que abarca municipios populosos como Tigre, San Martín y Moreno, es estratégico para la composición de la Legislatura bonaerense.
