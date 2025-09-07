Con mucha tensión, Karina Milei votó: “La gente tiene que ir a votar”

En medio del escándalo por los audios de las coimas, la hermana de Javier Milei y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, votó este mediodía en una escuela de Vicente López. Con pocas palabras, sostuvo que esta jornada electoral “es importante” y enfatizó que “la gente tiene que ir a votar”.

“Es importante, la gente tiene que venir a votar”, dijo en unas breves declaraciones al canal LN+ mientras aguardaba para ingresar al cuarto oscuro y emitir su voto en la mesa asignada.

Luego, evitó hacer más declaraciones a la prensa y se retiró por la Avenida del Libertador escoltada por un grupo de militantes de La Libertad Avanza que cantaban “Olé, olé, olé Jefe, Jefe”. La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei votó en el Instituto Pedro Coveda, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires.

