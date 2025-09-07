EN VIVO
Elecciones 2025

Con mucha tensión, Karina Milei votó: “La gente tiene que ir a votar”

La hermana del Presidente fue interceptada por la prensa y debió dar declaraciones.

07 de septiembre, 2025 | 12.39

En medio del escándalo por los audios de las coimas, la hermana de Javier Milei y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, votó este mediodía en una escuela de Vicente López. Con pocas palabras, sostuvo que esta jornada electoral “es importante” y enfatizó que “la gente tiene que ir a votar”.

“Es importante, la gente tiene que venir a votar”, dijo en unas breves declaraciones al canal LN+ mientras aguardaba para ingresar al cuarto oscuro y emitir su voto en la mesa asignada.

Luego, evitó hacer más declaraciones a la prensa y se retiró por la Avenida del Libertador escoltada por un grupo de militantes de La Libertad Avanza que cantaban “Olé, olé, olé Jefe, Jefe”. La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei votó en el Instituto Pedro Coveda, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen en ese distrito del norte del Gran Buenos Aires.

Nota en desarrollo.

 

 

Trending
Boca Juniors
Oficial en Boca: este es el cambio que hizo Riquelme con el Consejo de Fútbol
Las más vistas