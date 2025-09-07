¿Hay clases mañana 8 de septiembre tras las elecciones 2025 en Buenos Aires?

El domingo 7 de septiembre, los bonaerenses irán a las urnas.

La provincia de Buenos Aires vivirá este domingo una jornada electoral clave: buscarán renovar la mitad de la Legislatura, además de bancas nacionales y cargos municipales. Con miles de escuelas utilizadas como centros de votación, la pregunta inmediata de familias y docentes fue si habría clases al día siguiente.

La respuesta oficial llegó rápido: el lunes 8 de septiembre, los chicos deberán volver a las aulas. El operativo de limpieza que se desplegará desde la tarde del domingo busca garantizar que todo esté en condiciones para retomar el ciclo lectivo sin interrupciones.

¿Qué pasará con las clases en las escuelas bonaerenses este lunes?

La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense informó que las clases se desarrollarán de manera habitual en los turnos mañana y tarde. Para ello, habrá un procedimiento de limpieza y desinfección que comenzará una vez finalizado el cierre de mesas y el recuento de votos, entre las 18 y las 24 horas del domingo.

Las tareas incluirán orden, desinfección de sanitarios, mobiliario, aulas y espacios comunes. De acuerdo a las estimaciones oficiales, son necesarias unas seis horas de trabajo por cada cuatro mesas electorales, tiempo suficiente para dejar los establecimientos listos antes del inicio del lunes.

Qué se vota en Buenos Aires este 7 de septiembre

La Provincia de Buenos Aires elegirá 35 diputados nacionales, 46 diputados provinciales y 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.

En la actualidad, la Legislatura provincial está compuesta por 92 legisladores. El peronismo, bajo Unión por la Patria, es la primera minoría con 37 miembros, seguido por La Libertad Avanza (13), el PRO (13), la UCR en sus diferentes bloques (15 en total), la Coalición Cívica (3) y el Frente de Izquierda (2). El resultado de este domingo será clave para redefinir fuerzas políticas hacia 2027.

Boletas, padrón y logística electoral

A diferencia de las elecciones nacionales de octubre, donde se implementará la Boleta Única de Papel (BUP), en la provincia seguirá el sistema tradicional de boletas partidarias. Además, aplicaron este año algunos cambios en el padrón bonaerense: algunos votantes deberán acudir a establecimientos distintos a los de 2023, principalmente por cierre de escuelas o reestructuración edilicia.

Elecciones legislativas en Provincia de Buenos Aires: cómo saber dónde voto el domingo 7 de septiembre

El próximo domingo 7, más de 13 millones de ciudadanos y más de un millón de extranjeros están habilitados para participar de unas elecciones legislativas clave. Los ciudadanos pueden conocer a dónde votan de manera online: