Los peajes serán gratis en esta jornada por las elecciones legislativas.

La actual jornada está marcada por las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires y, por ese motivo, aquellos que viajen en auto por autopistas y/o rutas no deberán abonar peajes. Desde el Estado dieron a conocer el horario exacto en el que los usuarios podrán pasar directo por las estaciones de cobro.

Esta medida se trata de una manera de democratizar la llegada de los ciudadanos a sus lugares de votación y así garantizar el derecho al voto de todos. Este domingo 7 de septiembre los peajes en rutas y autopistas de la Provincia de Buenos Aires estarán liberados entre las 6 de la mañana y las 7 de la tarde: se extiende una hora más después de las elecciones para aquellos que fueron a votar a último momento y regresan a sus casas después de las 18.

Las palabras de los políticos tras votar en las elecciones legislativas bonaerenses

"Estamos a casi 100 días de que la presidenta del PJ esté presa y la sociedad va a validar o no una manera de conducir un país. La provincia es el 40% del electorado, por eso es importante la elección", comentó Máximo Kirchner tras emitir su voto en Tolosa, La Plata. Y siguió: "Aspiramos a que participe la sociedad y que lleguemos a un 60%, hay que ejercer el derecho al voto, que es importantísimo".

El diputado nacional Cristian Ritondo también ejerció su deber ciudadano y luego habló con la prensa: "Yo tengo optimismo. Creo que hay una provincia que se despierta, una provincia que entiende qué responsabilidad tiene hoy. Espero que hoy los bonaerenses, cuando se despierten, agarren el documento y vayan a votar".