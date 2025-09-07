Pescaron in fraganti a un fiscal de LLA robando boletas de Fuerza Patria: terminó detenido

Un fiscal de La Libertad Avanza (LLA) fue detenido este mediodía en Malvinas Argentinas tras ser descubierto robando boletas de Fuerza Patria (peronismo) dentro de un cuarto oscuro. El hecho ocurrió en la Escuela N° 12 de la localidad de Villa de Mayo, cuando promediaba la jornada en las elecciones de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal fue descubierto "in fraganti" por un votante que ingresó al cuarto oscuro y se encontró al hombre guardando fajos de boletas opositoras en un sobre para sustraerlas y anular la opción electoral.

El propio votante que ingresó al recinto filmó la secuencia del robo de boletas y alertó inmediatamente a las autoridades de mesa, generando indignación en el establecimiento, que forma parte de la Primera Sección Electoral.

Tras el episodio y la denuncia de los fiscales de los otros partidos, el individuo que fiscalizaba para La Libertad Avanza fue retirado del establecimiento por efectivos policiales y puesto a disposición de la autoridad electoral por violación de la veda y robo de boletas.

A las 14, ya había votado el 35% del padrón

La Junta Electoral Bonaerense informó que, hasta las 14, el 35% del padrón ya votó en las elecciones, según la agencia de noticias NA. En las últimas elecciones legislativas de medio mandato, en 2021, para las 14, había votado el 44% del padrón.

Se trata del segundo dato de la participación en los comicios que se llevan a cabo en la Provincia de Buenos Aires, conforme a los datos difundido por la Junta Electoral. El dato anterior, difundido a las 12, daba cuenta de que a esa hora había votado un 29,74 por ciento del padrón.

Este domingo los bonaerenses definirán qué se vota: se renovarán 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares. Según la sección electoral correspondiente, cada elector sufragará por diputados o senadores provinciales y, en su distrito, por autoridades locales.