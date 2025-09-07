Especial elecciones legislativas en provincia de Buenos Aires: seguí la transmisión de El Destape

Este domingo 7 de septiembre, Roberto Navarro y un gran equipo de periodistas realizarán una cobertura especial para vivir las elecciones en la provincia de Buenos Aires, desde las 17 horas por El Destape AM 1070. Los bonaerenses jugarán un papel importante para definir si sigue la motosierra contra todos o si se le pone un freno al gobierno de Javier Milei.

En estos comicios, se renovarán 46 bancas en la Cámara de Diputados y 23 en el Senado provincial, además de cargos municipales como concejales y consejeros escolares. Según la sección electoral correspondiente, cada elector sufragará por diputados o senadores provinciales y, en su distrito, por autoridades locales.