Después de que se conozca que cerraron los comicios en la Provincia de Buenos Aires, el armador de la Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja reveló la primera gran duda de Javier Milei con respecto a los resultados que ocurrieron hoy en la provincia. Sobre la consulta si, efectivamente, irá al Bunker de LLA el dirigente dejó una llamativa versión. No obstante, después desde LLA confirmaron que irá al búnker.

Con respecto a la decisión que tomó Javier Milei, en una rueda de prensa que dio a diferentes medios de comunicación, el armador de la Libertad Avanza indicó que "no sabía" si efectivamente Javier Milei seguirá los resultados en el búnker o, si efecivamente, se quedará en la Quinta de Olivos. De esta manera, LLA reveló, a través de varios medios, que el presidente irá al búnker.

El armador de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, dijo que la elección de hoy “fue buena más allá de las trapisondas de la vieja política”. Pareja fue el primer referente del oficialismo a nivel nacional en hablar tras el cierre de los comicios y dijo que van a esperar hasta que estén los primeros cómputos para saber “para donde fue la ciudadanía”. Aunque agregó que el resultado fue “positivo” por el hecho de haber logrado contar con 45.171 fiscales en toda la provincia. “Eso hace que uno se sienta más respaldado y que La Libertad Avanza se está preparando para gobernar la provincia”, finalizó.

Kicillof: "Esperamos que todo se tenga en cuenta, que se vote a conciencia"

En cuanto a los resultados, el gobernador bonaerense manifestó que esperamos que todo se tenga en cuenta, "que se vote a conciencia", ya que esta "es una elección muy importante" y "todos le estamos dando gran relevancia".

El reporte del comando electoral unificado

"Estamos teniendo una jornada con total tranquilidad, empezaron a llegar los electores y hemos visto que todo funciona correctamente. Incluso muchos referentes de la oposición han destacado la normalidad", destacó el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y agregó: "Estamos muy tranquilos, vamos a seguir monitoreando durante todo el día con la Junta Electoral, con la policía de la provincia de Buenos Aires y con el Correo Argentino"

Por su parte, el ministro de Seguridad, Javier Alonso, remarcó: "Estamos llevando adelante la primera elección organizada por la provincia de Buenos Aires y en ese sentido quiero destacar el trabajo que ha hecho nuestra policía, las fuerzas federales de seguridad, el correo argentino y los delegados electorales".