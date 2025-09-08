El presidente Javier Milei reconoció este domingo la paliza que recibió La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires y aseguró que el esquema cambiario no será modificado a partir del resultado. Además, sostuvo que el Gobierno profundizará el modelo económico basado en el ajuste.

Desde el búnker de La Libertad Avanza, Milei afirmó tras la derrota: "Vamos a mantener el esquema cambiario, la desregulación, el equilibrio financiero y monetario". Minutos después, el ministro de Economía, Luis Caputo, reforzó: "Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos".

"No se retrocede ni un milímetro en la política del Gobierno, no solo se ratifica el rumbo, sino que se profundiza y se acelera un poco más", aseveró Milei.

El dólar cripto anticipó la derrota del Gobierno

El “dólar cripto”, una cotización clave cuando los bancos y casas de cambio están cerrados, experimentó hoy una fuerte disparada como consecuencia del triunfo claro del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Esto preanunciaría que este lunes la divisa norteamericana puede experimentar una suba cuando a las 10 abran los mercados de divisas.

Esta cotización empezó a despegarse del cierre oficial de la moneda del viernes último, una variable considerada clave por el equipo económico conducido por Caputo. Según el portal CriptoYa -promedia cotizaciones de diez bolsas o exchanges de intercambio y cotización de activos virtuales-, a medida que trascendía que el peronismo se había impuesto en la principal provincia del país, subía su cotización.

Ese precio promedio subió hasta la mañana del domingo se mantuvo en los $1.400, mostró una baja durante menos de media hora, y repuntó en la última hora, cuando ya se conocían los primeros resultados del comicio, y se ubicaba por sobre los 1.400 pesos.

En cuanto a los “stablecoins”, que cotizan a la par con la divisa de Estados Unidos y se pueden tomar como un aproximado al valor del dólar en territorio virtual, las cotizaciones eran de $1.392 para Tether, la stablecoin más difundida y de mayor capitalización de mercado, e igual valor para Dai. Un poco más alto cotizaban la USD Coin ($1.401) y USDC o “Lift dollar”: $1.402 por unidad.

Alrededor de las 21:10, con los primeros escrutinios oficiales que confirmaba la amplia victoria del peronismo, la cotización trepaba a $1.406 y seguí subiendo. Las cotizaciones en alza son directamente proporcionales a los datos que ratifican la derrota de La Libertad Avanza en el distrito que tiene a casi la mitad del padrón electoral.