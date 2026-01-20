Homicidios intencionales en Ecuador aumentan 30,4% interanual en 2025: ministerio

Ecuador despliega militares para reforzar la seguridad en varias provincias

‍Ecuador registró un aumento del 30,4% en los homicidios intencionales durante 2025 ‍en comparación con ⁠el año anterior, a un total de 9.216 casos, informó el martes el Ministerio del Interior.

La mayor parte de las muertes violentas se registraron en la provincia del Guayas, donde se ubican las ciudades de Guayaquil y Durán, consideradas entre las ‌más peligrosas en América Latina, añadió ⁠el reporte.

Ecuador registró unos ⁠7.063 homicidios intencionales en 2024, y el año siguiente se convirtió en el más violento ‍registrado en la historia reciente del país.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El gobierno ha atribuido ⁠el aumento de las ‌muertes violentas a una fragmentación de las bandas criminales, debido a la captura de sus principales cabecillas, lo que está generando una disputa por captar esos ‌vacíos de ‌poder.

La policía de Ecuador informó que durante 2025 fueron capturados 20 líderes de bandas criminales, calificados como objetivos de alto valor, lo ​que ayudó a "desarticular" a las redes vinculadas a grupos peligrosos.

El Ministerio de Defensa dijo el lunes que movilizó en los últimos días a más de 10.000 soldados en tres provincias, incluida Guayas, para una ofensiva directa contra ‍las bandas criminales, a fin de reforzar el control de seguridad, patrullaje en las calles y apoyo a la población.

En su intervención en el Foro Económico Mundial ​de Davos el martes, el presidente Daniel Noboa afirmó que él y los líderes de ​otros países de la región están librando una "guerra total contra el mal ⁠y el narcoterrorismo".

Los asesinatos habían caído un 15% en 2024, según datos del Ministerio.

Con información de Reuters