Maru Botana recordó la muerte de su hijo Facundo.

Con una honestidad que conmovió y también generó debate en redes sociales, Maru Botana volvió a hablar del episodio más doloroso de su vida: la muerte de su hijo Facundo. Lo hizo en una entrevista profunda, donde repasó los días previos, las señales que hoy recuerda con estremecimiento y, sobre todo, la frase que marcó un antes y un después.

Al reconstruir ese momento, Maru explicó por qué su bebé de seis meses había quedado al cuidado de sus padres. “Yo pedí permiso en el canal para ir cuatro días al sur. Decidí dejarlo con mis padres”, contó, y recordó una escena que con el paso del tiempo cobró un significado desgarrador. “Los chicos se iban con Berni y, cuando se van a despedir, yo había puesto a Facu en el medio de la cama. Cada uno se puso a los costados y yo les dije: ‘Chicos, parece que lo estuviesen velando’”.

Durante esos días, el contacto con su madre era permanente. “Con mi mamá hablábamos todos los días, mañana, tarde y noche. A Facu le costaba dormir y ella pensaba que era porque se quedaba con hambre. Dijo: ‘Hoy le voy a dar una sopita’”, relató. El momento más duro llegó en plena madrugada. En diálogo con Sofi Calvo, Maru reveló la frase exacta con la que se enteró de la muerte de su hijo. “A las cuatro de la mañana sonó el teléfono y Berni me dijo: ‘Te voy a decir lo más feo que vas a escuchar en tu vida. Falleció Facu’”, contó.

El duro recuerdo de Maru Botana sobre la muerte de su hijo Facundo

“Fue tremendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Yo estaba como que se me apagó la luz. Entendí, pero no tenía seguridad”, recordó. Incluso confesó que, en el fondo, sentía que al llegar podría despertarlo. El dolor también atravesó a sus otros hijos, que reaccionaron con desesperación. “‘¿Por qué lo dejaste?’, me dijo el más grande. Cuando les contamos a los chicos fue caótico. Gritaban como locos, fue una tortura”. Maru también habló del momento posterior, cuando pudo ver el cuerpo de su bebé, pero no tocarlo. “Era más fuerte que yo. Preferí recordarlo como era. Fue durísimo”, explicó.