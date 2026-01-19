10 cursos gratis online para aprender de tecnología

Todos los cursos son ideales para arrancar o reforzar conocimientos en áreas con alta demanda laboral.

Si este 2026 te propusiste sumar nuevas habilidades digitales sin gastar un peso, hay buenas noticias: existen decenas de cursos online gratuitos de tecnología, creados por universidades y grandes empresas del sector. Son flexibles, se pueden hacer a tu ritmo y cubren desde inteligencia artificial hasta programación, diseño, datos y ciberseguridad.

Para ayudarte a elegir sin perderte entre tantas opciones, seleccionamos 10 cursos gratuitos enfocados en distintas temáticas clave. Todos son ideales para arrancar o reforzar conocimientos en áreas con alta demanda laboral en Argentina y el mundo. Eso sí: el acceso al contenido es gratis, pero en muchos casos el certificado se paga aparte.

Los 10 cursos más destacados en 2026

Inteligencia artificial

AI for Everyone: Master the Basics (IBM – edX)

Un curso claro y accesible para entender qué es la IA, cómo funciona y para qué sirve, sin necesidad de saber programar. Ideal para dar los primeros pasos.

Introducción a ChatGPT (Universitat Politècnica de València – edX)

Perfecto para aprender a usar ChatGPT de forma práctica y aprovecharlo en estudio, trabajo o proyectos personales.

Ciencia de datos y ofimática

Excel for Beginners (Davidson College – edX)

Arranca desde cero y enseña las funciones más usadas de Excel, una habilidad básica que sigue siendo muy valorada en el mercado laboral.

Bases de datos relacionales y SQL (Stanford – edX)

Una introducción sólida al mundo de las bases de datos y el lenguaje SQL, clave para análisis de datos y desarrollo.

Desarrollo web y diseño

Web Development for Beginners (Microsoft – GitHub)

Curso gratuito y permanente para aprender HTML, CSS y JavaScript desde cero, con un enfoque práctico.

Introducción al diseño de la experiencia de usuario (Georgia Tech – Coursera)

Ideal para entender cómo piensan los usuarios y diseñar productos digitales más simples y efectivos.

Videojuegos y multimedia

Desarrollo de Videojuegos 3D en Unreal Engine (Coursera)

Un curso más intensivo para quienes quieren meterse en serio en el desarrollo de videojuegos con uno de los motores más usados del mundo.

Todos los cursos son ideales para arrancar o reforzar conocimientos en áreas con alta demanda laboral.

Ciberseguridad y blockchain

Fundamentos de ciberseguridad para usuarios (UPV – edX)

Pensado para todo público, enseña a reconocer amenazas online y proteger datos personales.

Tecnologías de Bitcoin y Criptomoneda (Princeton – Coursera)

Explica desde adentro cómo funciona el blockchain y las criptomonedas, sin caer en promesas exageradas.

Programación y sistemas

Introducción a programación con Python (Harvard – edX)

Uno de los cursos introductorios más completos para aprender Python, un lenguaje clave en 2026.