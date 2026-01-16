5 cursos gratis de IA y habilidades digitales para este verano: cómo participar

El verano suele traer un poco más de tiempo libre, ya sea por vacaciones o por una menor carga laboral. Para muchas personas, ese espacio se convierte en una oportunidad ideal para sumar conocimientos que durante el año quedan relegados. En ese contexto, Microsoft presentó una serie de cinco cursos gratuitos de IA y habilidades digitales, orientados a jóvenes, emprendedores, profesionales y personas que buscan mejorar su perfil laboral en un mercado cada vez más atravesado por la tecnología.

La iniciativa forma parte del compromiso de la compañía por reducir la brecha digital y preparar a más personas para el futuro del trabajo, en un escenario donde, según distintos informes internacionales, la mayoría de la fuerza laboral necesitará adquirir nuevas competencias antes de 2030.

Por qué aprender IA y habilidades digitales hoy

De acuerdo con datos citados por Microsoft, el 75% de los jóvenes a nivel global no cuenta con las habilidades necesarias para desenvolverse en una economía impulsada por inteligencia artificial. Al mismo tiempo, la automatización y el uso de herramientas digitales avanzadas ya impactan en casi todos los sectores.

Desde 2020, Microsoft capacitó a más de 480.000 personas en Argentina, y a través del programa Microsoft Elevate se propuso formar a 20 millones de personas en IA a nivel global durante los próximos dos años. Estos cursos apuntan a ese objetivo: ofrecer formación accesible, práctica y alineada con las demandas reales del mercado laboral.

Los 5 cursos gratuitos recomendados por Microsoft

Las capacitaciones están disponibles online, en español y sin costo, a través de plataformas de Microsoft y LinkedIn Learning:

1. Fundamentos profesionales de asistencia administrativa

Pensado especialmente para jóvenes que dan sus primeros pasos en el mundo laboral. Brinda nociones clave para tareas administrativas, organización y soporte profesional. Podés ver más información en este link.

2. Fundamentos profesionales de gestión de proyectos

Un curso introductorio para aprender cómo planificar, organizar y ejecutar proyectos, ideal para quienes comienzan su carrera o buscan ordenar procesos de trabajo. Más info acá.

3. Fundamentos profesionales del desarrollo de software

Orientado a quienes siempre quisieron aprender a programar. Ofrece una base clara para iniciarse en el desarrollo de software y comprender los conceptos esenciales. En este link podrás encontrar más información.

4. Fundamentos profesionales de IA generativa

Un curso online de más de cinco horas, con certificación, que explica cómo funciona la inteligencia artificial generativa y cómo empezar a usarla de forma práctica. Más información, acá.

5. Inteligencia Artificial para directores de PYMEs

Diseñado para responsables y dueños de pequeñas y medianas empresas. Enseña cómo aplicar IA para optimizar procesos, analizar datos y tomar mejores decisiones estratégicas. Podés encontrar más información en este link.

Cómo participar y aprovechar el verano para capacitarse

Todos los cursos son gratuitos, online y de acceso inmediato, lo que permite realizarlos a ritmo propio desde cualquier dispositivo. La propuesta apunta a aprovechar el verano no solo para descansar, sino también para adquirir herramientas concretas que pueden marcar una diferencia en el mundo laboral de 2026.

Aprender inteligencia artificial y habilidades digitales ya no es una opción a futuro, sino una necesidad presente. Estos cursos ofrecen una puerta de entrada accesible para empezar ese camino.