Identificá y bloqueá las llamadas spam antes de atenderlas

Tanto Android como iOS incorporan herramientas automáticas para detectar llamadas sospechosas.

Las llamadas spam se transformaron en una de las principales molestias para los usuarios de celulares en Argentina. Ya no se trata solo de ofertas insistentes de call centers: muchas de estas comunicaciones esconden intentos de estafa, robo de datos personales o fraudes más elaborados. Por eso, saber cómo identificar, bloquear y denunciar llamadas no deseadas es clave para proteger la privacidad y evitar dolores de cabeza.

Hoy, tanto Android como iOS incorporan herramientas automáticas para detectar llamadas sospechosas antes de atender. Estas funciones, basadas en inteligencia artificial y reportes de millones de usuarios, permiten reconocer números asociados a campañas masivas o prácticas fraudulentas y alertar en pantalla con avisos como “posible spam”. Aprovechar estas opciones reduce de forma notable el impacto del spam telefónico en el día a día.

Cómo funciona la detección de llamadas spam en el celular

En la mayoría de los teléfonos Android, la app Teléfono de Google incluye un sistema de protección integrado. Este mecanismo analiza datos limitados de la llamada entrante —sin acceder a tu agenda— y los cruza con bases de datos públicas y reportes previos de otros usuarios. Si detecta patrones sospechosos, muestra una advertencia antes de que atiendas.

De esta manera, el usuario puede decidir si rechaza, bloquea o ignora la llamada sin exponerse innecesariamente. En iPhone, Apple ofrece una función similar para silenciar números desconocidos y filtrar llamadas potencialmente no deseadas.

Cómo bloquear y reportar llamadas spam

En Android, el proceso es simple: abrí la app Teléfono, mantené presionado el número y seleccioná “Bloquear” o “Reportar como spam”. A partir de ese momento, las llamadas de ese remitente se rechazan automáticamente y el reporte ayuda a proteger a otros usuarios. Un punto clave: evitá instalar apps de terceros para identificar llamadas, ya que muchas recopilan datos de tu agenda y pueden empeorar el problema.

Cabe destacar que en Argentina existe el Registro Nacional No Llame, donde los usuarios pueden inscribirse para dejar de recibir publicidad telefónica. Si las llamadas continúan, se pueden realizar denuncias ante la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor o los organismos provinciales correspondientes, aportando datos y capturas como prueba.

Saber cómo identificar, bloquear y denunciar llamadas no deseadas es clave.

Por qué no conviene atender llamadas spam: las señales para reconocerla

Responder este tipo de llamadas valida tu línea como activa, lo que suele generar aún más contactos. Además, pueden buscar obtener información personal, datos bancarios o incluso grabaciones de voz con fines fraudulentos. En resumen, bloquear, reportar y denunciar son acciones simples que ayudan a frenar el spam telefónico y a recuperar la tranquilidad en el uso del celular.

Algunas recomendaciones básicas para identificar llamadas spam antes de contestar: