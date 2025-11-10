Los 4 trucos para bloquear llamadas no deseadas en tu Android

Hay varias herramientas para frenar las llamadas spam.

Las llamadas de números desconocidos se convirtieron en una verdadera pesadilla para millones de usuarios. Ya no se trata solo de empresas ofreciendo servicios o descuentos: hoy abundan las falsas ofertas laborales, los intentos de estafa bancaria y el phishing telefónico. Si sos usuario de Android, hay varias herramientas que te pueden ayudar a frenar esas llamadas molestas antes de que interrumpan tu día.

Aunque WhatsApp y los SMS siguen siendo terreno fértil para los fraudes, las llamadas tradicionales continúan siendo una de las vías preferidas para engañar y obtener datos personales. Por suerte, Android cuenta con funciones nativas que permiten identificar, filtrar o bloquear este tipo de comunicaciones.

Cómo bloquear llamadas no deseadas

A continuación, te contamos cómo activarlas paso a paso.

1. Activá el identificador de llamada y spam

Las versiones más recientes de Android traen activada por defecto esta función. El Identificador de llamada y spam de Google muestra información sobre quién te está llamando, incluso si el número no está guardado en tus contactos. Además, te alerta si el número podría ser una fuente de spam o phishing.

Cómo activarlo: abrí la app Teléfono > tocá el menú de tres puntos > Ajustes > Identificador de llamada y spam. Luego, asegurate de que la opción esté activada.

2. Silenciá las llamadas sospechosas

En el mismo menú (Ajustes > Identificador de llamada y spam), activá la opción Filtrar llamadas de spam. De esta forma, tu teléfono bloqueará automáticamente las llamadas identificadas como molestas. Tené en cuenta que no recibirás notificaciones de esas llamadas, pero quedarán registradas en el historial por si necesitás revisarlas más tarde.

Con estas funciones nativas de Android, vas a poder reducir las llamadas no deseadas.

3. Bloqueá números ocultos

Otra herramienta útil es bloquear llamadas de números desconocidos, es decir, aquellos que no muestran su identificación. Para activarla, abrí Teléfono > Ajustes > Números bloqueados y marcá la opción Desconocido. Así evitarás que te molesten quienes llaman con número privado.

4. Bloqueá manualmente los números molestos

Si un mismo número insiste en llamarte, podés bloquearlo manualmente. Solo tenés que ir a Teléfono > Historial de llamadas > tocar el número y seleccionar Bloquear o marcar como spam. También podés hacerlo desde Ajustes > Números bloqueados > Añadir número.

Con estas funciones nativas de Android, vas a poder reducir considerablemente las llamadas no deseadas y protegerte mejor de posibles fraudes telefónicos.