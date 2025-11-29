Operaciones de Viva Aerobus regresan a normalidad tras actualización software Airbus

Foto de archivo. El presidente mexicano defiende la propuesta de trasladar carga desde un centro de larga data a un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México.

La aerolínea mexicana de bajo costo Viva Aerobus dijo el sábado que casi todos sus aviones afectados por una llamada a revisión que solicitó en la víspera la empresa Airbus, ya habían sido actualizados y regresaron a sus operaciones normales.

La empresa agregó que "apenas" el 1.58% de sus vuelos se vieron afectados el sábado y viernes por la "crisis operacional".

El viernes, Airbus AIR.PA anunció que solicitó un cambio inmediato de software en "un número significativo" de sus aviones más vendidos de la familia A320, en una medida que, según fuentes del sector, afectaría a unas 6.000 aeronaves, más de la mitad de la flota mundial.

El cambio debe llevarse a cabo antes del siguiente vuelo rutinario, según un boletín enviado a las aerolíneas al que tuvo acceso Reuters, amenazando con cancelaciones o retrasos durante uno de los fines de semana de mayor actividad de viajes del año en Estados Unidos y otros países.

"Esto nos permite regresar a la operación normal en la totalidad de los vuelos", dijo Viva en un comunicado.

Con información de Reuters