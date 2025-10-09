Filtrá llamadas para evitar estafas en Android: el paso a paso

La función permite reconocer quién llama, filtrar intentos de fraude y cuidar la privacidad.

El crecimiento del uso de celulares trajo consigo un aumento preocupante de llamadas no deseadas y estafas telefónicas. Frente a este panorama, Google ofrece una herramienta clave para los usuarios de Android: el identificador de llamadas y la protección contra spam, una función que permite reconocer quién llama, filtrar intentos de fraude y cuidar la privacidad.

Estas funciones, disponibles a partir de Android 6.0, ayudan a identificar empresas, alertar sobre posibles emisores de spam y decidir si conviene o no atender un número desconocido. De esta manera, el sistema permite tomar decisiones con información previa y reducir las molestias o riesgos asociados a llamadas sospechosas.

Cómo funciona el filtro antispam de Android

Cuando se recibe una llamada de un número desconocido, el dispositivo puede enviar información del emisor a Google para verificar si se trata de una empresa o si el número fue reportado como generador de spam. Según la compañía, los teléfonos nunca comparten datos personales ni información de contactos durante este proceso.

Cómo activar la protección contra llamadas spam

En la mayoría de los dispositivos Android, el identificador y la protección antispam vienen activados por defecto. Si se desea verificar o modificar esta opción:

Abrí la app Teléfono. Tocá el menú de opciones. Entrá en Configuración. Seleccioná Identificador de llamada y spam. Activá o desactivá Ver ID de emisor y spam.

Para un nivel de seguridad extra, se puede habilitar el filtrado automático de llamadas spam, lo que evita que números marcados como no deseados interrumpan con notificaciones. Estas llamadas se registran igual en el historial por si el usuario necesita revisarlas luego.

En los Pixel 6 y modelos más nuevos, esta protección se gestiona automáticamente, mientras que en los Pixel 5 y anteriores funciona a través de la opción “Rechazar de forma silenciosa”.

Cómo marcar o bloquear números manualmente

Si una llamada resulta sospechosa, el usuario puede bloquear o marcar el número como spam:

Abrí Teléfono → Recientes. Seleccioná el número. Elegí Bloquear o Marcar como spam.

Esto no solo evita futuros contactos del mismo emisor, sino que también mejora la precisión del filtro global de Google. En un contexto donde las estafas telefónicas siguen en aumento, aprovechar estas herramientas integradas en Android se vuelve esencial para mantener la seguridad y tranquilidad de cada usuario.