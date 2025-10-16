Llega el Corona Sunset a Buenos Aires: line up y quiénes son los artistas que tocan

El próximo domingo 18 de octubre llega una nueva edición de Corona Sunsets Sessions a Ciudad Universitaria. Será un encuentro disfrutar del atardecer en medio de la naturaleza y con buena música. ¿Cuál es el line up de este año?

Este año el festival estará marcado por una grilla de referentes, locales e internacionales, de la escena electrónica mundial que prometen una experiencia sonora y sensorial única. El line up será el siguiente:

Apertura : 17:00 hs

: 17:00 hs Nacho Bolognani : 17:00 a 19:00 hs

: 17:00 a 19:00 hs Mira : 19:00 a 21:00 hs

: 19:00 a 21:00 hs Parallelle : 21:00 a 22:30 hs

: 21:00 a 22:30 hs Carlita: 22:30 hasta el cierre

Los íconos de la música electrónica mundial que llegan a Corona Sunset

Nacho Bolognani

Bolognani lleva más de 15 años recorriendo el mundo con su sonido underground house y alegre. Ha tocado en Fabric (Londres), Pachá (Barcelona), Hi (Ibiza) y festivales como Lollapalooza. En 2024 lanzó su ciclo TOOL y se reafirmó como referente local e internacional

Parallelle

Los hermanos Thomas & Julien de Bie logran fusionar en Parallelle el jazz, soul, funk, house y techno en un viaje sonoro que conecta culturas y paisajes. Sus presentaciones en vivo son un laboratorio de sonidos orgánicos, voces y sintetizadores que reflejan una idea concreta: la música como lenguaje universal, un diálogo que evoluciona en armonía. Sus espectáculos se presentan con configuraciones personalizadas, combinando voces en vivo, instrumentos, sintetizadores analógicos y herramientas de producción digital.

Mira

Ícono de la escena berlinesa, Mira es sinónimo de elegancia, ritmo y profundidad. Con más de dos décadas de trayectoria, a través de sus eventos “Mira presenta” y su sello Kiosk I.D., impulsa nuevas generaciones y continúa redefiniendo la sensibilidad electrónica con su característico pulso hipnótico. Sigue posicionándose como una figura esencial de la electrónica contemporánea guiada por la pasión y la autenticidad.

Carlita

Se trata de una de las artistas más llamativas de la electrónica actual que une la música con la moda en una experiencia sensorial única. Nacida en Turquía y formada en la Real Academia de Música, combina violonchelo clásico, sintetizadores y grabaciones de campo en un sonido ecléctico que la llevó a escenarios míticos. Además de su música, explora el vínculo entre arte, moda y experiencia sensorial a través de Senza Fena, su fiesta conceptual de alta costura.

Reconocida por sets vibrantes y llenos de energía, ha brillado en escenarios como Circoloco, el festival Burning Man, la inauguración de la Gigafactory de Tesla y en un icónico show para Cercle en los estudios Cinecittà de Roma.