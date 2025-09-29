Octubre llega con una agenda de recitales diversa que reúne a grandes artistas nacionales e internacionales.

El mes de octubre de 2025 llega cargado de propuestas para los amantes de la música en vivo. Grandes artistas internacionales y nacionales se presentarán en distintos escenarios de Buenos Aires, ofreciendo espectáculos que van desde el cuarteto hasta el hip hop, pasando por el pop urbano, el rock y la canción de autor. La agenda de recitales promete un calendario diverso y con producciones de primer nivel.

Rubén Rada y Agarrate Catalina en el Movistar Arena

El miércoles 1 de octubre, Rubén Rada y Agarrate Catalina compartirán por primera vez un mismo escenario en Buenos Aires. El espectáculo “Terapia de Murga” fusiona humor, crítica, música y teatralidad, ofreciendo un cruce artístico entre el groove del legendario músico uruguayo y la potencia de la murga más emblemática de su país.

Beéle en el Movistar Arena

El jueves 2 de octubre será el turno de Beéle, quien se presentará en el Movistar Arena con una propuesta fresca que combina reggaetón, pop, afrobeats y ritmos caribeños. Con apenas 21 años, el artista colombiano ya acumula colaboraciones internacionales y un debut discográfico con miles de millones de reproducciones.

Lola Índigo en C Art Media

Ese mismo jueves 2 de octubre, Lola Índigo llegará a C Art Media para presentar su disco “Nave Dragón”. El show reúne colaboraciones con artistas destacados como Paulo Londra, María Becerra y Villano Antillano, consolidando su estilo definido como “reggaetón futurista” mezclado con pop y electrónica.

Luciano Pereyra en el Movistar Arena

Del 3 al 5 de octubre, Luciano Pereyra subirá al escenario del Movistar Arena con su gira “Te sigo amando”. El cantante ofrecerá un recorrido por sus grandes éxitos y nuevas canciones en un espectáculo renovado y con una fuerte impronta romántica.

Kendrick Lamar en el Estadio River Plate

El sábado 4 de octubre, Kendrick Lamar volverá a la Argentina después de seis años para presentarse en el Estadio River Plate. La cita forma parte de su “Grand National Tour” y contará con la apertura de Ca7riel & Paco Amoroso. El rapero estadounidense promete un show impactante con un repertorio centrado en su último álbum, GNX.

Luck Ra en el Estadio Vélez

Ese mismo 4 de octubre, Luck Ra vivirá su primer show de estadio en Vélez Sarsfield. El cantante cordobés presentará “Qué sed”, su disco más ambicioso, con colaboraciones de artistas como Chayanne, Nicki Nicole y Elvis Crespo. Una noche dedicada al cuarteto y a la celebración de su carrera en ascenso.

Silvio Rodríguez en el Movistar Arena

El sábado 11 y domingo 12 de octubre, Silvio Rodríguez se reencontrará con su público argentino en el Movistar Arena. Referente de la nueva trova cubana, ofrecerá un repaso por su trayectoria marcada por poesía, compromiso social y canciones inolvidables.

Carlos Vives en el Movistar Arena

Los shows en Buenos Aires recorrerán géneros como el rock, la trova, el reggaetón, el cuarteto y el hip hop.

El miércoles 15 de octubre, Carlos Vives regresará con su gira “El rock de mi pueblo vive”. El espectáculo celebra la fusión de los sonidos autóctonos de Colombia con el pop y el rock, estilo que lo convirtió en pionero del Colombian Pop.

Rauw Alejandro en el Movistar Arena

El 18, 19 y 20 de octubre, Rauw Alejandro presentará en Buenos Aires su disco Cosa nuestra. El puertorriqueño llegará con un show inspirado en Broadway, con coreografías y una producción escénica que lo posiciona entre los espectáculos más esperados del mes.

Rod Stewart en el Movistar Arena

Del 22 al 24 de octubre, Rod Stewart ofrecerá sus últimos conciertos en Argentina como parte de su gira despedida “One Last Time”. El ícono británico repasará sus mayores éxitos en un show que combina nostalgia, potencia vocal y elementos de producción de alto impacto.

Conociendo Rusia en el Movistar Arena

El sábado 25 de octubre, Conociendo Rusia cerrará el mes con un show en el Movistar Arena. Mateo Sujatovich se reencontrará con su público argentino tras un año de reconocimientos internacionales, consolidando su lugar como uno de los artistas más destacados de la escena actual.