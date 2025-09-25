Últimas entradas para Rubén Rada y Agarrate Catalina en el Movistar Arena 2025: fecha de cuándo tocan

Rubén Rada con Agarrate Catalina.

Rubén Rada es una leyeda de la música uruguaya y latinoamericana que se presenta nuevamente en Buenos Aires acompañado de una banda única, que mezcla candombe, murga y compromiso político y social, como Agarrate Catalina. La suma de las partes en este caso hacen Terapia de Murga, una propuesta única que se presenta en distintos lugares y tendrá como uno de sus epicentros al Movistar Arena, de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires.

Terapia de Murga es mucho más que un espectáculo: es un cruce escénico entre dos universos potentes que ya hizo vibrar a Uruguay y que ahora desembarca por primera vez en Argentina. Rada y La Catalina transitan, reversionan y resignifican temas de ambos repertorios en una propuesta que fusiona música, murga y emoción. De este modo, quedarse afuera no es una opción y todavía se pueden sacar las últimas entradas para el recital.

Cuándo tocan Rubén Rada junto a Agarrate Catalina en el Movistar Arena

Rubén Rada y Agarrate Catalina se presentan el miércoles 1 de octubre de 2025 en el Movistar Arena.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la página de Movistar Arena.

Precios de entradas para Rubén Rada junto a Agarrate Catalina en el Movistar Arena

Campo sentado: desde $70.000 hasta $110.000

Platea baja: desde $60.000 a $90.000

Platea alta: desde $35.000 a $40.000

Presentación de "Terapia de Murga"

Rubén Rada y Agarrate Catalina prometen un show imperdible .

Luego de haber compartido escenario en varias oportunidades se presentan por primera vez con un show en conjunto. Rubén Rada, una de las leyendas de la música uruguaya y Agarrate Catalina, la reconocida murga que ha recorrido el mundo llevando al género como bandera, se juntan para transitar y versionar temas de ambos, en un show que promete ser único e inolvidable, que tendrá replicas en las ciudades de Rosario y Córdoba.

Rubén Rada, ícono absoluto de la música popular uruguaya, suma su carisma y su groove inconfundible a la propuesta provocadora, satírica y profundamente teatral de Agarrate Catalina, que ha llevado su mensaje a más de 20 países y cuyos textos han sido traducidos a más de diez idiomas. Una propuesta muy especial, que ofrece las grandes canciones de estos artistas, muy populares de ambos lados del Río de La Plata. Un show único e irrepetible, que celebra el arte del encuentro y la identidad cultural uruguaya, con el sello de dos referentes indiscutibles.

Qué otras presentaciones realizan Rubén Rada y Agarrate Catalina en Argentina