Últimas entradas para Rubén Rada y Agarrate Catalina en el Movistar Arena 2025: fecha de cuándo tocan

Rubén Rada es una leyeda de la música uruguaya y latinoamericana que se presenta nuevamente en Buenos Aires acompañado de una banda única, que mezcla candombe, murga y compromiso político y social, como Agarrate Catalina. La suma de las partes en este caso hacen Terapia de Murga, una propuesta única que se presenta en distintos lugares y tendrá como uno de sus epicentros al Movistar Arena, de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires.
Terapia de Murga es mucho más que un espectáculo: es un cruce escénico entre dos universos potentes que ya hizo vibrar a Uruguay y que ahora desembarca por primera vez en Argentina. Rada y La Catalina transitan, reversionan y resignifican temas de ambos repertorios en una propuesta que fusiona música, murga y emoción. De este modo, quedarse afuera no es una opción y todavía se pueden sacar las últimas entradas para el recital.
Cuándo tocan Rubén Rada junto a Agarrate Catalina en el Movistar Arena
- Rubén Rada y Agarrate Catalina se presentan el miércoles 1 de octubre de 2025 en el Movistar Arena.
- Las entradas se encuentran disponibles a través de la página de Movistar Arena.
Precios de entradas para Rubén Rada junto a Agarrate Catalina en el Movistar Arena
- Campo sentado: desde $70.000 hasta $110.000
- Platea baja: desde $60.000 a $90.000
- Platea alta: desde $35.000 a $40.000
Presentación de "Terapia de Murga"
Luego de haber compartido escenario en varias oportunidades se presentan por primera vez con un show en conjunto. Rubén Rada, una de las leyendas de la música uruguaya y Agarrate Catalina, la reconocida murga que ha recorrido el mundo llevando al género como bandera, se juntan para transitar y versionar temas de ambos, en un show que promete ser único e inolvidable, que tendrá replicas en las ciudades de Rosario y Córdoba.
Rubén Rada, ícono absoluto de la música popular uruguaya, suma su carisma y su groove inconfundible a la propuesta provocadora, satírica y profundamente teatral de Agarrate Catalina, que ha llevado su mensaje a más de 20 países y cuyos textos han sido traducidos a más de diez idiomas. Una propuesta muy especial, que ofrece las grandes canciones de estos artistas, muy populares de ambos lados del Río de La Plata. Un show único e irrepetible, que celebra el arte del encuentro y la identidad cultural uruguaya, con el sello de dos referentes indiscutibles.
Qué otras presentaciones realizan Rubén Rada y Agarrate Catalina en Argentina
- Viernes 3 de octubre en Estadio Atenas, Córdoba.
- Sábado 4 de octubre en Anfiteatro Municipal, Rosario.