Adiós Independiente: quién es el primer jugador de Gustavo Quinteros que se va en 2026

Gustavo Quinteros en Independiente.

Gustavo Quinteros se encuentra frente al desafío de ordenar a un Independiente que enfrenta un segundo semestre del año realmente muy negativo. Lejos de los objetivos que se planteaba a mediados de este 2025, donde buscaba consagrase campeón alguno de los frentes que tenía por delante, lo cierto es que a la dolorosa eliminación por decisión de la Conmebol de la Copa Sudamericana por los graves incidentes contra Universidad de Chile y la salida de Julio Vaccari, se le sumó una racha de 15 partidos sin ganar que parecía interminable.

Mientras empieza a encontrar algo de luz en este final de año, y a la espera de un milagro que le permita lograr una clasificación a copa, el "Rojo" comienza a poner la lupa en lo que será el 2026. Una temporada en la que enfrenta la posibilidad de no jugar ninguna Copa internacional, por lo que la reducción del plantel y de algunos salarios es un camino inevitable para sostener las cuentas del club. Y algunos jugadores comienzan a despedirse de la institución.

Qué jugador de Independiente se va en 2026

El primer jugador que tiene los boletos para dejar al "Rojo" es el segundo arquero del plantel, Joaquín Blazquez. Llegó a préstamo proveniente de Talleres de Córdoba en el verano y no tuvo minutos nunca en primera división, ya que Rodrigo Rey jugó todos los partidos. Fue cedido al club sin cargo y con una opción de 650 mil dólares, pero como el contrato vence en diciembre, de no ejecutarlo tiene que volver a la "T".

Blazquez comienza a despedirse de Independiente.

Durante el primer semestre, Blázquez fue titular en la Reserva hasta que llegó Lucas Lavagnino. A este factor hay que sumarle que en enero 2026 tiene que volver el arquero Diego Segovia, quien se encuentra a préstamo en el Deportivo Maldonado de Uruguay. Todo esto hace que, si bien en la última conferencia de prensa el entrenador Gustavo Quinteros dijo que le gustaría que se quede, su salida sea inevitable.

Quién más se puede ir de Independiente

Otro de los nombres que suena con fuerza que no continuará es el del defensor Nicolás Freire, quien llegó en el verano de este 2025 en condición de libre y lesionado, por lo que llegó con un contrato por un año en donde se especificó que no cobraría hasta mitad de año. Pero cuando le tocó jugar no demostró un buen nivel y en los últimos partidos tuvo muy pocos minutos en cancha, por lo que su partida es casi un hecho.

Más difícil de resolver por el componente sentimental es la situación de Federico Mancuello, el otro jugador que se queda sin contrato en diciembre de 2025. Quinteros lo utilizó muy poco, pero dijo que le gustaría que se quede por su aporte al grupo. Hoy es uno de los contratos más altos del plantel y deberá hablar con los dirigentes para analizar su predisposición y que pretende de su futuro el futbolista surgido del "Rojo".

A Federico Mancuello se le vence el contrato en diciembre.

Otros futbolistas que se pueden ir de Independiente en 2026