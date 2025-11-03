Independiente se aferra al milagro: qué necesita para clasificar en el Torneo Clausura 2025

Todos los resultados que necesita Independiente para clasificar en el Clausura.

Independiente se aferra al milagro para clasificar a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, ya que matemáticamente es difícil pero no imposible. Es que el equipo dirigido por Gustavo Quinteros no solamente deberá ganar los dos partidos que le quedan de la fase regular, sino que también necesita otros resultados favorables ajenos para entrar "por la ventana" a los playoffs del campeonato de la Primera División.

El cuadro de Avellaneda visitará a Deportivo Riestra y recibirá al ya clasificado Rosario Central en sus últimas dos presentaciones en la Zona B, con el posible guiño de Ariel Holan de colocar a una formación alternativa porque el "Canalla" no jugará por nada en ese encuentro. No obstante, en el caso de acumular las seis unidades en disputa, puede no alcanzarle tampoco para avanzar a la siguiente instancia del certamen. Lo peor para el "Rey de Copas" es que no depende de sí mismo ni mucho menos.

Qué necesita Independiente para pasar a los playoffs del Torneo Clausura 2025

Ganar sus dos partidos restantes, a Deportivo Riestra de visitante y Rosario Central de local.

Que San Martín de San Juan pierda sus 2 encuentros.

Que Talleres de Córdoba saque un 1 como máximo de los 6 que quedan.

Que Gimnasia de La Plata saque 2 unidades como máximo de los 6 restantes.

Que Atlético Tucumán sume 3 puntos como máximo de los 6 en juego.

Que Sarmiento de Junín coseche 3 unidades como máximo entre sus 3 presentaciones.

Que Instituto de Córdoba no sume más de 3 puntos, de los 6 posibles.

Independiente tiene 12 puntos y lo máximo a lo que puede aspirar es a 18 para meterse entre los 8 mejores de la Zona B, que clasificarán a los octavos de final. Por lo tanto, la mayor ilusión es culminar séptimo u octavo, ya que actualmente el 7° es San Martín de San Juan, que acumula 18 unidades. Un poco por debajo se ubican los rivales a los que tendría que superar el cuadro de Quinteros: Talleres de Córdoba, Gimnasia de La Plata, Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín e Instituto de Córdoba.

El "Rey de Copas" visitará a Deportivo Riestra el lunes 10 de noviembre del 2025, desde las 19 horas.