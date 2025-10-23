Los jugadores que deben volver a Independiente de sus préstamos en 2026: quiénes son y qué hará Quinteros

Independiente afronta un presente muy complejo en el segundo semestre del 2025. Frente a una profunda crisis futbolística, para el entrenador Gustavo Quinteros el desafío pasa en poder renovar el plantel de cara al 2026, que aproxima difícil ante la mala campaña realizada en la segunda mitad de este año. Y ante las dudas que genera la continuidad de algunos jugadores y la necesidad del club de vender para pagar deudas y la compra de algunos futbolistas comprados en cuotas.
En ese sentido, se realizará una evaluación sobre algunos jugadores que deben volver de sus préstamos en breve. En algunos casos, futbolistas que tuvieron continuidad y buenos rendimientos, y en otros que no tanto. Sin embargo, ante la falta de variantes en algunos puestos, Quinteros puede llegar a pedir para que sigan algunos. La lista de aquellos que tienen que volver a la institución después de diciembre.
La lista de jugadores que deben volver a Independiente en 2026
- Diego Segovia (Arquero – Deportivo Maldonado de Uruguay).
- Manuel Tasso (Arquero – Unión Magdalena de Colombia).
- Baltazar Barcia (Volante – Boston River de Uruguay).
- Nicolás Vallejo (Extremo – Liverpool FC de Uruguay).
- Juan Manuel Fedorco (Defensor – Puebla de México).
- Patricio Ostachuk (Defensor – Tristán Suárez).
- Rodrigo Márquez (Extremo – Platense).
- Mauro Zurita (Defensor – Círculo Deportivo Nicanor Otamendi).
- Santiago López (Extremo – Rosario Central).
- Jhonny Quiñónez (Volante – Barcelona de Ecuador).
- Joel González (Extremo – Dock Sud).
- Agustín Quiroga (Defensor – Chacarita).
- Tomás Rambert (Extremo – Los Andes).
- Javier Ruiz (Extremo – Barracas Central).
La situación de estos futbolistas
- En el caso de los arqueros, actualmente Independiente cuenta con un arquero titular indiscutido y capitán que es Rodrigo Rey y con Joaquiín Blazquez, a préstamo desde Talleres de Córdoba. Dependera de que pase con el segundo arquero la vuelta de Segovia y Tasso, que salieron en busca de minutos.
- En el caso de los extremos, tanto Santiago López, Javier Ruiz, Baltasar Barcia y Nicolás Vallejo lograron continuidad en sus clubes. Pero, respecto a Barcia y Vallejo cuando les tocó jugar en Independiente no ridieron y en ambos casos atraviesan su segundo préstamo. Dependerá de Quinteros si siguen o no. En cuanto a Rodrigo Marquez, casi no jugó en Platense y parece difícil que se quede en el "Rojo", mientras que Tomás Rambert, hijo de "Pascualto", logró consolidarse en Los Andes.
- De todos los jugadores mencionados, "Santi" López y Ruiz son los que mejores rendimientos lograron. En el caso de Ruiz fue muy cuestionado por el hincha que pasara por segunda vez sin cargo a Barracas Central, tras tener una gran temporada el año pasado. López tiene opción de compra de 2.500.000 por el 50% que habrá que ver si la ejecuta Central.
- En torno a los defensores, Quiroga fue capitán del equipo que salió campeón en la reserva de la temporada pasada, pero no logró tener oportunidades en primera. Fedorco podría ser comprado y Ostachuk parece difícil que renueve, aunque logró continuidad en Tristán Suárez.
- Por último, en el caso de Quiñonez se le busca vender el pase u otro préstamo. No volverá a jugar en Independiente.