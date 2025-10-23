Los jugadores que deben volver a Independiente de sus préstamos en 2026: quiénes son y qué hará Quinteros

Los jugadores que tiene que volver a Independiente

Independiente afronta un presente muy complejo en el segundo semestre del 2025. Frente a una profunda crisis futbolística, para el entrenador Gustavo Quinteros el desafío pasa en poder renovar el plantel de cara al 2026, que aproxima difícil ante la mala campaña realizada en la segunda mitad de este año. Y ante las dudas que genera la continuidad de algunos jugadores y la necesidad del club de vender para pagar deudas y la compra de algunos futbolistas comprados en cuotas.

En ese sentido, se realizará una evaluación sobre algunos jugadores que deben volver de sus préstamos en breve. En algunos casos, futbolistas que tuvieron continuidad y buenos rendimientos, y en otros que no tanto. Sin embargo, ante la falta de variantes en algunos puestos, Quinteros puede llegar a pedir para que sigan algunos. La lista de aquellos que tienen que volver a la institución después de diciembre.

La lista de jugadores que deben volver a Independiente en 2026

Diego Segovia (Arquero – Deportivo Maldonado de Uruguay).

Manuel Tasso (Arquero – Unión Magdalena de Colombia).

Baltazar Barcia (Volante – Boston River de Uruguay).

Nicolás Vallejo (Extremo – Liverpool FC de Uruguay).

Juan Manuel Fedorco (Defensor – Puebla de México).

Patricio Ostachuk (Defensor – Tristán Suárez).

Rodrigo Márquez (Extremo – Platense).

Mauro Zurita (Defensor – Círculo Deportivo Nicanor Otamendi).

Santiago López (Extremo – Rosario Central).

Jhonny Quiñónez (Volante – Barcelona de Ecuador).

Joel González (Extremo – Dock Sud).

Agustín Quiroga (Defensor – Chacarita).

Tomás Rambert (Extremo – Los Andes).

Javier Ruiz (Extremo – Barracas Central).

Javier Ruiz, uno de los jugadores más reclamados por el hincha.

La situación de estos futbolistas