Quiénes son los jugadores de Independiente que están a préstamo en 2025: la lista completa

Independiente atraviesa uno de los peores semestres de su historia deportiva, sumido en una racha negativa y sin rumbo. En medio de fuertes tensiones dentro de la dirigencia y un gran descontento de su gran masa societaria e hinchada, el "Rojo" se encuentra ante un inevitable proceso de limpieza de cara a lo que será el 2026, donde se espera que algunos de los jugadores actuales busquen otro destino y traer nuevos nombres.

Además, la búsqueda de vender es una realidad, ante la necesidad de sacarse de encima algunas deudas, por lo cual el cuerpo técnico deberá estar atento a los jugadores que vuelven de sus diferentes préstamos. En ese sentido, hubo futbolistas que pudieron dejar una mejor imagen en otros clubes y quienes parecen tener los días contados dentro de la institución, por quienes será difícil recuperar el dinero invertido.

Qué jugadores de Independiente se encuentran a préstamo

Javier Ruiz en Barracas Central.

Diego Segovia (Arquero – Deportivo Maldonado de Uruguay): Sin lugar ante la presencia de Rodrigo Rey en el arco, pidió buscar minutos en otro lado para sumar experiencia y salió en enero a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra de USD 800.000 por el 50% del pase. Disputó 6 partidos (540 minutos), recibió 8 goles y mantuvo 3 vallas invictas, condicionado por una fractura en el antebrazo izquierdo que lo tuvo también afuera de las canchas.

Manuel Tasso (Arquero – Unión Magdalena de Colombia): A préstamo desde julio por un año, sin cargo y sin opción. Aún no debutó.

Baltazar Barcia (Volante – Boston River de Uruguay): Firmó en febrero por un año, sin cargo y con opción por el 50% del pase. Jugó 34 de 45 partidos y marcó 3 goles. Antes estuvo a préstamo en el fútbol brasileño. No se logró consolidar en Independiente.

Nicolás Vallejo (Extremo – Liverpool FC de Uruguay): Cedido en febrero por un año, sin cargo y con opción de compra de USD 1.500.000 por el 75% del pase. Jugó 33 de 36 partidos, la mayoría como titular. Lleva 4 goles y 8 asistencias. Recordado por un gol a Boca en 2022, no logró mantener su nivel y afianzarse en el "Rojo".

Juan Manuel Fedorco (Defensor – Puebla de México): A préstamo desde febrero hasta diciembre de 2025, sin cargo y con dos opciones de compra por el 100% del pase (una era en junio y la otra en diciembre). Jugó 27 de 31 partidos (casi todos de titular) y anotó 1 gol. Fue importante en el ciclo de Carlos Tevez y perdió lugar con Julio Vaccari. Su cesión fue cuestionada por los hinchas por la falta de variantes en el puesto.

Patricio Ostachuk (Defensor – Tristán Suárez): Salió en enero, por un año, sin cargo ni opción. Jugó 31 de 35 partidos, la mayoría como titular, y convirtió 1 gol.

Axel Poza (Defensor – Gimnasia de Mendoza): Cedido por dos años desde enero, sin cargo y con opción sujeta a objetivos. No sumó minutos.

Rodrigo Márquez (Extremo – Platense): A préstamo desde septiembre de 2024 hasta diciembre de 2025, sin cargo y con opción de USD 700.000 por el 60%. Jugó solo 4 partidos y aún no logró demostrar lo que se espera de él.

Mauro Zurita (Defensor – Círculo Deportivo Nicanor Otamendi): Préstamo por un año desde febrero, sin cargo ni opción. Jugó 22 de 27 partidos, la mayoría como titular.

Santiago López (Extremo – Rosario Central): Cedido por un año desde febrero. Jugó 18 de 31 partidos, sumando así 980 minutos, y marcó 2 goles. El nacido en Nono es uno de los mejores proyectos del último tiempo.

Jhonny Quiñónez (Volante – Barcelona de Ecuador): A préstamo por un año, hasta diciembre de 2025, con opción de compra. Disputó 34 de 41 partidos, con 1 gol y 2 asistencias. No dejó una buena imagen en Independiente.

Joel González (Extremo – Dock Sud): Renovó su préstamo en enero, sin cargo ni opción. Jugó 31 de 34 partidos (menos de la mitad de titular) y marcó 5 goles.

Agustín Quiroga (Defensor – Chacarita): A préstamo desde enero, sin cargo ni opción. Disputó 28 de 34 partidos, con más de la mitad como titular.

Mauro Molina (Delantero – Dock Sud): Tras rescindir con Güemes, fue cedido a Dock Sud en julio de 2024. Jugó 31 de 34 partidos y es el goleador entre los cedidos, con 12 tantos.

Tomás Rambert (Extremo – Los Andes): El hijo de "Pascualito" está a préstamo desde enero por un año, sin cargo y con opción de USD 700.000 por el 50% del pase. Jugó 11 de 34 partidos.

Javier Ruiz (Extremo – Barracas Central): Renovó préstamo por un año. Jugó 25 de 29 partidos en esta temporada, la mayoría como titular, con 3 goles y 2 asistencias. Es el de mejor presente de los prestados y la decisión dirigencial de renovar el préstamo fue fuertemente cuestionada, en un puesto donde al "Rojo" no le sobra.

Ignacio Maestro Puch (Delantero – San Martín de San Juan): Cedido por 18 meses, con opción de repesca en diciembre y junio de 2026. Jugó 11 de 12 partidos, casi todos de titular, y anotó 1 gol. El "Rojo" compró su pase a principios de año, pero nunca se afianzó.

Braian Martínez (Extremo – Tigre): A préstamo hasta fines de 2026, sin cargo y con opción de USD 600.000 por el 70%. Independiente puede repescarlo en diciembre de 2025 o junio de 2026. Jugó 10 de 20 partidos, con 2 goles y 1 asistencia.

David Martínez (Volante – Volos FC de Grecia): Cedido desde julio por un año, con cargo y opción de compra por el 70%. Disputó 7 partidos desde su llegada, todos como titular, con un buen rendimiento.

Santiago Salle (Extremo – San Martín de San Juan): A préstamo por 18 meses desde mitad de año, sin cargo ni opción. Jugó 12 de 12 partidos, con 1 gol y 1 asistencia.

Sergio Ortiz (Volante – Nueva Chicago): A préstamo por 18 meses, sin cargo y con opción de USD 800.000 por el 50%. Repesca en diciembre de 2025 y junio de 2026. Jugó 2 partidos en el primer semestre y 12 en el segundo, la mayoría como titular.

