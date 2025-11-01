Se fue de Independiente a préstamo, el DT de su equipo lo borró y quiere volver al Rojo: "Revancha"

Se fue de Independiente a préstamo, el DT de su equipo lo borró y quiere volver

Un exjugador de Independiente rompió el silencio y dejó en claro que quiere volver al club mientras pasa un flojo momento en otro equipo del fútbol argentino. Se trata de Lucas "Pocho" Román, quien arribó al elenco de Avellaneda a principios del 2025 pero tuvo poco rodaje en el verde césped. Sin embargo, tuvo muy poco tiempo en el "Rojo" y a los pocos meses pasó a préstamo a Atlético Tucumán donde actualmente no se siente muy cómodo.

En una reciente entrevista brindada al medio partidario Muy Independiente, el delantero expresó el mal presente que atraviesa y que derivaría en su posible salida del "Decano". Es que estuvo meses sin competir en la Primera, jugó en Reserva por decisión de su entrenador y en la máxima categoría sólo estuvo unos pocos minutos. Ahora, con la chance latente de regresar al "Rey de Copas", el atacante dejó en claro cuál es su deseo.

Lucas Román quiere volver a Independiente

"Quiero volver a Independiente, es un club muy grande. Quiero tener la oportunidad luego de sumar minutos en Atlético Tucumán. El fútbol es cambiante y me gustaría tener una revancha", esbozó Román en la nota dejando en claro que sueña con regresar al "Rojo". A su vez, contó que le costó adaptarse al conjunto de Avellaneda cuando llegó porque "venía de un fútbol muy distinto. Sentí que podía tener más minutos pero fue la decisíon del DT en ese momento". Cabe destacar que llegó proveniente desde España después de su paso por el Barcelona B y el Cartagena Fútbol Club, pero con Julio Vaccari no tuvo lugar.

Sobre su paso por Atlético Tucumán, Román sostuvo que estuvo casi un año sin competencia ni pretemporada, por lo que tuvo que "correr desde atrás. Quería sumar y se dio todo lo contrario, pero bajar a Reseva me vino bien para jugar". Ahora, con la chance latente de regresar a Avellaneda señaló que habla con sus compañeros del "Rojo" y también con gente de de la secretaría técnica esperando su vuelta, pero también que "hay grandes jugadores y van a dar vuelta este momento dificíl". En cuanto a su préstamo, culmina el 31 de diciembre del 2026 y el "Decano" tiene la opción de comprar el 80% de su pase por un millón y medio de dólares.

Lucas "Pocho" Román quiere volver a Independiente

Con respecto al presente de Independiente de la mano de Gustavo Quinteros, este sábado 1° de noviembre se enfrentará justamente al equipo tucumano por la fecha 14 del Torneo Clausura. Actualmente ocupan el último lugar de la Zona B con tan sólo 9 puntos y todavía tienen chances matemáticas para meterse tanto en los octavos de final del certamen como en la Sudamericana del 2026. Por supuesto, obligado ganar dependerá de otros resultados y no será fácil alcanzar dichos objetivos.

Los números de "Pocho" Román en su carrera